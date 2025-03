Turcja, która ma drugą co do wielkości armię w NATO po Stanach Zjednoczonych, zapowiedziała, że może wysłać swoje wojska do udziału w potencjalnej misji pokojowej na Ukrainie, pisze "The Telegraph".

– Kwestia udziału w misji zostanie rozważona, jeśli okaże się to konieczne dla zapewnienia regionalnej stabilności i pokoju, i zostanie omówiona wspólnie ze wszystkimi zainteresowanymi stronami – powiedział informator reporterom w Ankarze.

Podkreśla się, że spośród sojuszników Ukrainy jedynie Francja i Wielka Brytania publicznie wyraziły gotowość do wysłania swoich wojsk na Ukrainę.

Mediacje pokojowe

Wcześniej media donosiły, że Turcja chce pomóc w przeprowadzeniu rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją. Ankara potwierdza również swoje zaangażowanie na rzecz integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Podkreśla również, że wszystkie strony powinny wspólnie skupić się na silnym bezpieczeństwie i stabilności regionalnej, a także na dobrobycie gospodarczym podczas negocjacji.

Dziennikarze przypomnieli, że Turcja przeprowadziła pierwsze rozmowy między Ukrainą a Rosją kilka miesięcy po rozpoczęciu inwazji w 2022 r. Ankara pomogła także w zawarciu umowy o bezpiecznym przewozie ładunków zboża przez Morze Czarne.

Turcja utrzymuje dobre stosunki z Ukrainą i Rosją od początku wojny na pełną skalę. Ankara udziela Kijowowi wsparcia militarnego, ale odmawia udziału w zachodnich sankcjach wobec Moskwy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odwiedził w zeszłym miesiącu Turcję. W tym samym czasie delegacje amerykańska i rosyjska spotkały się w Rijadzie, aby prowadzić negocjacje bez udziału Kijowa.

Pod koniec lutego minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przeprowadził rozmowy w Ankarze. Według źródła, w sobotę Fidan i minister spraw zagranicznych Rosji rozmawiali telefonicznie o najnowszych wydarzeniach związanych z wojną.

