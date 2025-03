KE reaguje na propozycję Putina. "Jest zbrodniarzem wojennym"

Prezydent Rosji Władimir Putin stwierdził w czwartek (27 marca), że na Ukrainie mogłaby zostać wprowadzona tymczasowa administracja "pod auspicjami ONZ, USA, krajów europejskich i naszych partnerów". Miałoby to doprowadzić do wyborów i wyłonienia rządu, by następnie "rozpocząć rozmowy na temat traktatu pokojowego".

Zarząd tymczasowy dla Ukrainy. Komisja Europejska reaguje

Rzeczniczka Komisji Europejskiej Anitta Hipper, pytana w piątek (28 marca) o komentarz do słów Putina, powiedziała na konferencji prasowej w Brukseli, że Rosja jest "agresorem", a jej prezydent "zbrodniarzem wojennym" i z tej perspektywy należy rozpatrywać jego "propagandowe" wypowiedzi.

– Putin jest przestępcą i jest poszukiwany za zbrodnie wojenne. Nie będziemy zwracać uwagi ani komentować wszystkiego, co podaje jako propagandę – stwierdziła, dodając, że zamiast tego UE przygląda się faktom.

– Faktem jest, że mamy agresora i mamy Ukrainę, która demonstruje tylko dobrą wolę pokoju. To jest miejsce, w którym jesteśmy, jeśli chodzi o nasze wsparcie dla Ukrainy i nasze skupienie na zapewnieniu długiego, sprawiedliwego i trwałego pokoju – argumentowała.

Inna rzeczniczka KE, Paula Pinho, dodała, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "został wybrany legalnie, demokratycznie i dopóki naród ukraiński nie przeprowadzi wyborów, nikt inny nie powinien ich proponować".

Putin chce się pozbyć Zełenskiego. Trump też

W lutym prezydent USA Donald Trump nazwał Zełenskiego "dyktatorem bez wyborów". Według amerykańskiego przywódcy sytuacja na Ukrainie wymaga przeprowadzenia wyborów. Trump stwierdził również, że Zełenski ma 4 proc. poparcia.

– Jeśli ktoś chce mnie natychmiast zastąpić, to teraz mu się to nie uda. Jeśli chodzi o te 4 proc., widzieliśmy tę dezinformację, rozumiemy, że pochodzi z Rosji i mamy na to dowody – odpowiedział ukraiński prezydent.

Zełenski pozostał na stanowisku prezydenta dłużej niż wynosi jego kadencja (upłynęła w maju 2024 r.), ponieważ na Ukrainie obowiązuje stan wojenny, a prawo ukraińskie zabrania przeprowadzania w tym czasie wyborów.

Czytaj też:

Putin sugeruje zarząd tymczasowy dla Ukrainy. Jest odpowiedź Białego Domu