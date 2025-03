Zaskakujący sondaż. Tylko trzy partie w Sejmie

Gdyby Polacy poszli do urn w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostałyby się tylko trzy partie – wynika z sondażu Opinia24 na zlecenie RMF FM. Próg wyborczy przekraczają: KO, PiS i Konfederacja. Obecnie w Polsce w wyborach do Sejmu stosuje się próg 5 proc. głosów dla partii i dla komitetów wyborczych wyborców oraz 8 proc. dla koalicji partii.

Prawo i Sprawiedliwość traci. Konfederacja depcze im po piętach

Pierwsze miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, którą popiera obecnie 34 proc. ankietowanych. Ugrupowanie zwiększyło swoją przewagę nad PiS-em do niemal 8 punktów procentowych. Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na drugim miejscu, zyskując 26,3 proc. głosów. Podium zamyka Konfederacja, która obecnie mogłaby liczyć na poparcie 21,4 wyborców. Od grudnia 2024 r. jej notowania wzrosły o ponad 7 punktów procentowych.

Pozostałe partie nie przekroczyły progu wyborczego. Na Trzecią Drogę chce głosować zaledwie 6,7 proc. wyborców – dokładnie tyle, ile wynosi próg wyborczy dla koalicji partii. Nowa Lewica może liczyć na 4,8 proc., a Partia Razem na 2,4 proc. głosów.

Kto przestaje głosować na PiS?

Z badania Opinia24 dla RMF FM wynika, że Prawo i Sprawiedliwość traci głosy najmłodszej grupy wyborców, czyli osób w wieku 18-29 lat. W poprzednim sondażu partia Jarosława Kaczyńskiego miała w tej grupie poparcie na poziomie 11 proc., a obecnie nikt z uczestników badania nie wskazał, że zagłosuje na PiS. Od PiS-u mają też odpływać mężczyźni, miesiąc temu było to 28 proc. głosów, obecnie 24 proc.

Utracone głosy PiS-u lądują w Konfederacji. W grupie młodych wyborców poparcie dla tej partii wyniosło aż 54 proc. W sondażu z lutego 2025 r. Konfederację wskazywało 35 proc. badanych i 29 proc. w styczniu. Jeśli chodzi o grupę mężczyzn, na Konfederację jeszcze miesiąc temu chciało głosować 23 proc. z nich, obecnie jest to już 31 proc.

Ilu Polaków pójdzie do urn?

Rośnie też odsetek Polaków, którzy deklarują, że pójdą na wybory. Z sondażu wynika, że mowa o 60 proc. uprawnionych do głosowania. Odsetek ten od grudnia 2024 roku systematycznie wzrasta.

Sondaż został zrealizowany przez firmę badawczą Opinia24 na reprezentatywnej próbie 1000 osób w dniach 10-13 marca. Zastosowano technikę wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI). W próbie odzwierciedlono cechy społeczno-demograficzne populacji Polski 18+.

