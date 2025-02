Drugi po Mentzenie. Braun zebrał ponad 170 tys. podpisów, ale zbiórka trwa

Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a ewentualna druga tura – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

Pierwszym oficjalnie zarejestrowanym przez PKW kandydatem na prezydenta został Sławomir Mentzen. Współprzewodniczący Konfederacji już 30 stycznia złożył aż 250 tys. podpisów w PKW.

Braun złożył podpisy do PKW

Grzegorz Braun poinformował w piątek 28 lutego o dokładnym przeliczeniu i złożeniu w zgodzie z przepisami 170 tys. podpisów potrzebnych do zarejestrowania jego kandydatury na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. "Zebraliśmy, policzyliśmy, dowieźliśmy! PKW – rejestracja najlepszego kandydata na Prezydenta RP – Grzegorza Brauna. Pilnujmy Polski i pilnujmy wyborów" – przekazała za pośrednictwem platformy X Konfederacja Korony Polskiej, której Braun jest prezesem.

– Osiągamy istotny punkt, wymagane prawem podpisy zostały zebrane, zostały naprawdę zebrane przez naszych działaczy, sympatyków. Ta zbiórka trwa. Dziś pełnomocnik komitetu mojej kandydatury dopełnia wymaganych prawem formalności, ale zbiórka trwa, żeby nie było wątpliwości, żeby przypadkiem nie przyszło komuś do głowy sięgać po jakieś niekonwencjonalne, a brutalne rozwiązania, polegające np. na hurtowym kwestionowaniu prawidłowości tych podpisów – mówił europoseł Grzegorz Braun na konferencji prasowej przed siedzibą PKW.

– Krzysztof Figura [pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego kandydata na prezydenta RP Grzegorza Brauna – red.] dokonał tego dzieła w stachanowskim tempie, narzuconym sobie i naszym zbieraczom – dodał.

Wybory prezydenckie 2025

Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dotąd 28 komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta. Są to komitety: Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego, Sławomira Mentzena, Adriana Zandberga, Magdaleny Biejat, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Marka Jakubiaka, Macieja Maciaka, Marka Wocha, Wiesława Lewickiego, Wojciecha Papisa, Romualda Starosielca, Pawła Tanajno, Dawida Jackiewicza, Aldony Skirgiełło, Dominiki Jasińskiej, Joanny Senyszyn, Krzysztofa Tołwińskiego, Piotra Szumlewicza, Eugeniusza Maciejewskiego, Katarzyny Cichos, Jana Kubania, Włodzimierza Rynkowskiego, Marcina Bugajskiego, Artura Bartoszewicza, Kamila Całek i Jolanty Dudy. Dwa kolejne (Krzysztofa Sitko i Jakuba Perkowskiego) czekają na rejestrację.

28 kwietnia 2025 r. PKW ogłosi ostateczną listę kandydatów w wyborach prezydenckich 2025.

