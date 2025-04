"Co ma na ciebie Tusk?". Ziobro pisze do Bodnara

Nie milkną echa szokującej aborcji dokonanej na 9-miesięcznym chłopcu w szpitalu w Oleśnicy. Śledztwo ws. przeprowadzenia aborcji z naruszeniem prawa prowadzi Prokuratura Rejonowa w Oleśnicy. Jednocześnie ta sama prokuratura bada podejrzenie zniesławienia i gróźb wobec Jagielskiej. Wśród osób wobec, których wykonywane są czynności jest ksiądz z Przemyśla. W jego przypadku doszło do zatrzymania w – zdaniem wielu komentujących – szokujących okolicznościach.

Mocny wpis Ziobry

Do działań prokuratury i obecnego ministra sprawiedliwości odniósł się były szef resortu Zbigniew Ziobro. W swoim wpisie w mediach społecznościowych polityk PiS zawrócił się do Adama Bodnara z nietypowym pytaniem.

"Ministrze @Adbodnar, co ma na Ciebie @donaldtusk, że stałeś się jego tak bezwolnym wykonawcą? Kazałeś skuć księdza o 6 rano, przewieźć go 500 km, a potem porzucić na ulicy po przesłuchaniu? Przeszukaliście całą plebanię, bo wyraził oburzenie w mailu do «doktor», która pozbawiła życia dziecko w 9. miesiącu ciąży?" – napisał Ziobro.

Polityk ostrzegł Bodnara, że za swoje bezprawne czyny dosięgnie go sprawiedliwość.

"To już nie jest wymiar sprawiedliwości – to pokaz siły wobec bezbronnych. Każda władza przemija. Twoje działania nie zostaną zapomniane. Ale mogę Ci zagwarantować jedno – nikt nie będzie Cię traktował tak, jak Ty traktujesz innych. Wystarczą prawo i sprawiedliwość. Odpowiesz za wszystko. To tylko kwestia czasu" – dodał były minister.

Aborcja w Oleśnicy

O sprawie zrobiło się głośno po interwencji europosła Grzegorza Brauna i posła Romana Fritza w szpitalu w Oleśnicy w sprawie aborcji wykonywanych w placówce.

Braun wszedł na oddział i zamknął się w pomieszczeniu administracyjnym z ginekolog Gizelą Jagielską, wicedyrektor placówki, która wstrzyknęła chlorek potasu w serce chłopcu, który był w 36. tygodniu życia prenatalnego. Relację z interwencji lider Korony zamieścił na swoim profilu na Facebooku, w sieci dostępne jest także nagranie pokazujące całość interwencji.

