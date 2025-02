Mentzen wyprzedza Nawrockiego. Sensacyjny sondaż prezydencki

I tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja, a II – jeśli będzie konieczna – 1 czerwca. 24 marca mija termin, aby zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z Kodeksem wyborczym, kandydat musi zebrać 100 tys. podpisów poparcia. Jest na to czas do 4 kwietnia do godz. 16:00.

Pracownia SW Research na zlecenie tygodnika "Wprost" zapytała Polaków, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory prezydenckie odbyły się dziś.

Mentzen przed Nawrockim

Zdecydowanym liderem sondażu jest kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski, na którego chce głosować 33,6 proc. ankietowanych (wzrost o 0,7 pkt. proc. w porównaniu z badaniem ze stycznia). Jednak największym zaskoczeniem jest drugie miejsce dla Sławomira Mentzena. Kandydata Konfederacji popiera 18,9 proc. badanych (wzrost o 5,8 pkt. proc.), a Karola Nawrockiego, który w wyścigu prezydenckim startuje z poparciem Prawa i Sprawiedliwości – 16,5 proc. (spadek o 0,5 pkt. proc.). To pierwsze takie badanie, w którym kandydat Konfederacji wyprzedził kandydata PiS.

Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Szymon Hołownia – 7,9 proc. (wzrost o 1 pkt proc.), Grzegorz Braun – 2,9 proc. (wzrost o 0,7 pkt. proc.), Krzysztof Stanowski – 2,8 proc. (nie był uwzględniony w poprzednim badaniu), Adrian Zandberg – 2,6 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.), Marek Jakubiak – 2,2 proc. (wzrost o 1,1 pkt. proc.) oraz Magdalena Biejat – 1,8 proc. (spadek o 1,6 pkt. proc.). 1 proc. respondentów wskazał innego kandydata, a 9,9 proc. nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie.

Kto i jak głosuje?

Z badania zrealizowanego dla "Wprost" wynika, że najwyższe wskaźniki poparcia Rafał Trzaskowski odnotowuje w grupie kobiet (35,8 proc.), osób powyżej 50. roku życia (46,1 proc.) oraz wśród mieszkańców miast powyżej 500 tys. (40,1 proc.). W przypadku Sławomira Mentzena są to mężczyźni (23,9 proc.), osoby do 24. roku życia (36,7 proc.) i mieszkańcy miast do 20 tys. (23,8 proc.), a w odniesieniu do Karola Nawrockiego: kobiety (17,2 proc.), osoby powyżej 50. roku życia (22,5 proc.) i mieszkańcy miast z liczbą ludności, która przekracza pół miliona (19,9 proc.).

Warto zwrócić uwagę, że Nawrocki wygrywa z Mentzenem, jeżeli weźmiemy pod uwagę jedynie odpowiedzi kobiet (17,2 do 14,6 proc.), w grupie najstarszych respondentów (22,5 do 6,5 proc.), a także osób z miast z ludnością w przedziale 20-99 tys. (16,6 do 15,9 proc.) oraz z miast powyżej 500 tys. ludności (19,9 do 16,4 proc.).

