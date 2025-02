Na kogo chcą głosować Polacy? Spory wzrost prawicowej partii

Z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że przewaga Koalicji Obywatelskiej nad PiS sięga nieco ponad 4 pkt. proc. Na formację Donalda Tuska chce obecnie głosować 32,3 proc. Polaków. Oznacza to niewielki wzrost poparcia o 0,2 pkt. proc. względem poprzedniego sondażu. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość cieszy się poparciem 28,1 proc. badanych. To spadek o 1,9 pkt. proc. Trzeci wynik uzyskała Konfederacja, którą popiera 16,1 proc. ankietowanych. Formacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka notuje największy wzrost ze wszystkich partii – 3, 4 pkt. proc.

Kolejne miejsca zajęła Trzecia Droga, którą popiera 8 proc. badanych (spadek o 0,3 pkt. proc.) oraz Lewica z wynikiem 7,6 proc. głosów (wzrost o 0,6 pkt. proc.).

1,2 proc. wskazała odpowiedź "inne ugrupowanie", 1,1 proc. chce głosować na partię Razem a 5,6 proc. nie wie, na kogo zagłosuje.

Jak wylicza prof. Jarosław Flis z UJ, w takim scenariuszu Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 176 mandatów, Prawo i Sprawiedliwość na 151, Konfederacja na 78, Trzecia Droga na 28, a Lewica na 26. Partia Razem nie weszłaby do Sejmu.

Okazuje się, że obecna koalicja rządząca (KO, Trzecia Droga i Lewica) mogłaby liczyć na 230 mandatów, czyli do utrzymania władzy brakowałoby jej jednego posła. Również jednak PiS i Konfederacja byłyby niezdolne do sformowania większości, gdyż razem uzyskałyby 229 mandatów.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 21-24 lutego 2025 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI&CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 osób.

Mentzen ma większe szanse w II turze?

W niedawnym sondażu Research Partner zbadano, kto okazałby się większym wyzwaniem dla Rafała Trzaskowskiego w II turze. Okazuje się, że bez względu na to, czy przyjdzie mu się zmierzyć z Mentzenem czy Nawrockim, prezydent Warszawy może oczekiwać zwycięstwa.

Gdyby doszło do wyboru między kandydatem KO a Karolem Nawrockim, to Trzaskowski zdobyłby 48 proc. głosów, podczas gdy Nawrocki – 39 proc. Ponadto 7,8 proc. ankietowanych stwierdziło, że oddałoby pusty głos, a kolejne 5,3 proc. w ogóle nie poszłoby do urny wyborczej.

Gdyby jednak w II turze zmierzyłby się z Mentzenem to Trzaskowski mógłby liczyć na 46,9 proc. głosów. Z kolei na kandydata Konfederacji zagłosowałoby 38,9 proc. Polaków. Do tego 7,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że oddałoby pusty głos, a kolejne 7,1 proc. w ogóle nie poszłoby do urny wyborczej.

Okazuje się zatem, że minimalnie, ale jednak to Mentzen ma większe szanse na zwycięstwo, gdyż oddziela go od kandydata KO 8 pkt. proc., podczas gdy Nawrockiemu brakuje 9 pkt. proc.

Czytaj też:

Mentzen wejdzie do drugiej tury? Polacy ocenili szanse kandydata KonfederacjiCzytaj też:

Mentzen zyskuje zaufanie Polaków. Najlepszy wynik od 2023 roku