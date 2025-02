Mentzen: Wysyłamy 800 plus na Ukrainę

Kandydat Konfederacji na prezydenta wziął udział w programie "Super Expressu", gdzie krytykował wydatki państwa polskiego na Ukraińców. Mentzen wskazywał, że Polacy cały czas finansują osoby, które w ogóle nie przebywają w Polsce.

– Jeżeli się to policzy, to się okazuje, że na sam socjal dla Ukraińców wydajemy znacznie, znacznie, znacznie więcej, niż oni płacą tutaj w podatkach. Jaki mamy interes w tym, żeby wysyłać 800 plus na Ukrainę? Cały czas wysyłamy 800 plus na Ukrainę na dzieci uczące się w ukraińskich szkołach w Ukrainie – powiedział Sławomir Mentzen.

– Jaki my mamy interes w tym, żeby leczyć w Polsce Ukraińców, którzy mieszkają na Ukrainie, przyjeżdżają do Polski się leczyć, nie płacą nawet składki zdrowotnej – kontynuował.

Gdy prof. Dudek zasugerował, jest to wyłącznie kwestia nieskuteczności aparatu państwa, Mentzen zaprotestował. – To jest kwestia prawa. Ustawa mówi, że Polak w Polsce musi płacić składkę zdrowotną, żeby być leczony, a Ukrainiec nie. Dlaczego? – pytał polityk Konfederacji.

Mentzen ma większe szanse w II turze?

W sondażu zbadano również, kto okazałby się większym wyzwaniem dla Rafała Trzaskowskiego w II turze. Okazuje się, że bez względu na to, czy przyjdzie mu się zmierzyć z Mentzenem czy Nawrockim, prezydent Warszawy może oczekiwać zwycięstwa.

Gdyby doszło do wyboru między kandydatem KO a Karolem Nawrockim, to Trzaskowski zdobyłby 48 proc. głosów, podczas gdy Nawrocki – 39 proc. Ponadto 7,8 proc. ankietowanych stwierdziło, że oddałoby pusty głos, a kolejne 5,3 proc. w ogóle nie poszłoby do urny wyborczej.

Gdyby jednak w II turze zmierzyłby się z Mentzenem to Trzaskowski mógłby liczyć na 46,9 proc. głosów. Z kolei na kandydata Konfederacji zagłosowałoby 38,9 proc. Polaków. Do tego 7,1 proc. ankietowanych stwierdziło, że oddałoby pusty głos, a kolejne 7,1 proc. w ogóle nie poszłoby do urny wyborczej.

Okazuje się zatem, że minimalnie, ale jednak to Mentzen ma większe szanse na zwycięstwo, gdyż oddziela go od kandydata KO 8 pkt. proc., podczas gdy Nawrockiemu brakuje 9 pkt. proc.

