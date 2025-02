Dojdzie do pierwszego spotkania Nawrockiego z Trzaskowskim. "Nie jest strachliwy"

X edycja Kongresu odbędzie się w poniedziałek i wtorek. W imprezie ma uczestniczyć pięciu kandydatów w wyborach prezydenckich (Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Magdalena Biejat, Sławomir Mentzen i Szymon Hołownia).

– To będzie ich pierwsze spotkanie, ciekawe jak wypadnie – stwierdził poseł PiS, organizujący wizytę Nawrockiego. – Nawrocki nie jest strachliwy, chętnie z Trzaskowskim porozmawia. I nie będzie mu przeszkadzało, że Trzaskowski będzie wśród swoich kolegów – dodaje inny polityk PiS.

Kandydat KO już potwierdził swoją obecność. – To samorządowiec. To jest impreza, na której nie może go zabraknąć — powiedział PAP polityk PO z Mazur.

Nie dojdzie jednak do debaty między kandydatami. – Każdy z nich na pół godziny dostanie scenę, będzie z nimi rozmawiał dziennikarz – przekazał Paweł Piszczek, dyrektor biura promocji Fundacji Instytut Studiów Wschodnich, głównego organizatora wydarzenia.

Bez wielkiej konwencji. Brakuje pieniędzy na kampanię Nawrockiego

Z powodu problemów finansowych, w kampanii Karola Nawrockiego nie będzie wielkiej konwencji. W zamian odbędzie się mniejsza konferencja programowa.



Poseł Kazimierz Smoliński przyznaje, że zmianę planów i rezygnację z dużej imprezy kampanijnej wymusiła trudna sytuacja finansowa partii. – Życie jest brutalne i my nie mamy takich pieniędzy, jak mają konkurenci – podkreśla.

Na na niedzielę 2 marca planowana jest konferencja programowa Nawrockiego, która odbędzie się w podwarszawskich Szeligach. Dlaczego zamiast dużej, przygotowanej z pompą konwencji będzie tylko konferencja? – To jest chyba rzecz publicznie znana, że pieniędzy jest mało. Zero nie mamy, natomiast nie ma tych pieniędzy na tyle, żebyśmy mogli robić wielkie konwencje, jakie były za czasów poprzednich kampanii czy to Andrzeja Dudy, czy też jeszcze naszych jako PiS – mówił w programie Fakt LIVE poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Polityk podkreślił, że cała kampania Nawrockiego trwa wyłącznie dzięki ofiarności wyborców i sympatyków partii. – Były wpłaty na nasze konto jako PiS-u, my wpłacamy na konto Karola Nawrockiego, jego komitetu wyborczego i tylko z tego możemy to robić – wyjaśnił.

Smoliński zapewnił jednak, że podwarszawska hala będzie "dostosowana do wymogów konwencji". – Myślę, że dobrze się będzie sprzedawać w mediach. Natomiast rzeczywiście nie będą tam wielkie tysiące ludzi – kontynuował. Według polityka obiekt może pomieścić ok. 2 tys. osób, choć nie będzie w nim luksusów.

