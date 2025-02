Trzaskowski: Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy

– Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy, dlatego że my jesteśmy odpowiedzialni za całą wschodnią granicę, razem z Finami, za granicę UE i NATO i to jest nasza odpowiedzialność. Musimy być gotowi na każdy scenariusz i my tę granicę zabezpieczamy. Nasze wojsko jest potrzebne w Polsce – powiedział Rafał Trzaskowski w trakcie spotkania z dziennikarzami z zagranicy.

– Nie ulega wątpliwości, że UE musi dużo bardziej poważnie potraktować kwestie bezpieczeństwa i europejscy członkowie NATO. Nie może być tak, że niektórzy nie wydają nawet 2 proc. na bezpieczeństwo i nie traktują bezpieczeństwa poważnie w tak trudnych czasach – oznajmił prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski mówił też m.in. o inwestycjach. – Nic dziwnego, że bezpieczeństwo jest dla nas sprawą absolutnie kluczową. Polska jest bezpieczna, Polska wydaje prawie 5 proc. swojego PKB na obronność i moim zdaniem powinna wydawać dokładnie 5 proc. w 2026. 50 proc. wszystkich wydatków inwestycyjnych powinno zostawać w Polsce i być inwestowanych w nasz przemysł obronny – stwierdził.

Trzaskowski: Polska nie wyśle wojsk na Ukrainę

W zakresie niewplątywania polskich sił zbrojnych na Ukrainie polscy politycy w większości byli i są zgodni. – Czy Polska nie powinna wysyłać żołnierzy na Ukrainę? – brzmiało pierwsze pytanie zadane przez Bogdana Rymanowskiego na antenie Radia ZET prezydentowi Warszawy w lutym 2024 roku.

– Nie – odpowiedział Rafał Trzaskowski. Podobnego zdania jest 95 proc. głosujących w sondzie na radiozet.pl.

– Ja się z tego, że nasi partnerzy w NATO są bardzo zdeterminowani i poważnie traktują sprawę w Ukrainie i tak czytam też tego typu deklaracje, natomiast oczywiście, że nikt nie chce w tej chwili wysyłać wojsk na Ukrainę – kontynuował.

– Czy polskie wojska zostaną wysłane na Ukrainę w przyszłości? – dopytał Rymanowski.

– Nie, nie. Bardzo mi trudno jest to sobie wyobrazić. Ważne, żeby wszyscy jasno mówili o tym, że każdy metr terytorium NATO będzie broniony, to jest najważniejsze, o tym mówił prezydent Biden – wskazał wówczas Trzaskowski.

Rymanowski dopytał, czy wyobraża sobie sytuację, że w wypadku katastrofy na ukraińskim froncie polskie wojska zostałyby tam wysłane.

– Trudno mi sobie to wyobrazić. Czym innym są instruktorzy, czym innym jest pomoc humanitarna, a czym innym jest wysłanie regularnych jednostek wojskowych i o tym mówimy, ja sobie tego nie wyobrażam w tej chwili – powiedział.

