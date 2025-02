Polscy żołnierze na Ukrainie? Tusk zabrał głos

Po wtorkowym spotkaniu premiera Polski z szefem Rady Europejskiej padła zapowiedź dot. szczytu w Londynie, poświęconego obronności.

Kontynuacja wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy i budowanie potencjału obronnego Europy – to główne tematy wtorkowego spotkania premiera Donalda Tuska i przewodniczącego Rady Europejskiej António Costy. Do spotkania doszło w ramach przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 6 marca.

Premier Donald Tusk i Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa podczas spotkania w Warszawie omówili perspektywy dalszego wsparcia Ukrainy przez Unię Europejską, także w kontekście potencjalnych rozmów pokojowych – podano w rządowym komunikacie.

Szybkie zakończenie wojny? Tusk ujawnia szczegóły

Na wtorek zaplanowano natomiast wideokonferencję przywódców państw UE. Przed jej rozpoczęciem głos w mediach społecznościowych zabrał Donald Tusk.

– Za chwilę rozpocznie się wideokonferencja z 27 premierami, prezydentami Unii Europejskiej z udziałem szefa Rady Europejskiej, który to zorganizował i przede wszystkim prezydenta Macrona, który zda nam relację ze swojej wizyty w Waszyngtonie i z rozmów z prezydentem Trumpem – powiedział premier w nagraniu, opublikowanym na portalu X.

– Jak Państwo wiecie, jest to element przygotowań do negocjacji. Wszyscy mamy nadzieję na szybkie zakończenie wojny, a Europa chce mieć jak najbardziej jednoznaczne stanowisko – zaznaczył Tusk.

Szef rządu: Polskie stanowisko ws. Ukrainy jest jasne

Premier podkreślił, że polskie stanowisko ws. Kijowa jest "klarowne od samego początku".

– Bez Ukrainy nie można decydować o jej przyszłości. Nie można się zgodzić na kapitulację Ukrainy wobec, jakby tego nie nazywać, bezczelnych żądań Rosji – także terytorialnych. Europa musi być zjednoczona wokół tej własnej wizji przyszłości Ukrainy i z Rosją – powiedział Donald Tusk.

Szef rządu przypomniał, że przyjęte zostały sankcje wymierzone w Rosję. – Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób wesprzeć Ukrainę w czasie tych negocjacji. Między innymi o tym, co tak bardzo ludzi emocjonuje, czyli jak pomagać Ukrainie w utrzymaniu pokoju, jeśli go podpiszemy, kto wyśle wojska – mówił Tusk.

Premier odniósł się również do kwestii ewentualnej obecności polskich wojsk za wschodnią granicą.

– Polskie stanowisko jest tutaj też jasne. Polscy żołnierze nie będą uczestniczyli bezpośrednio w misji pokojowej czy jakkolwiek ją nazwiemy. Natomiast Polska będzie gotowa dostarczyć wszelkiej pomocy logistycznej – powiedział szef rządu.

Jak zaznaczył Donald Tusk, "to, co robimy w tej chwili, ale nawet na większą skalę, jak będzie taka potrzeba, żeby europejska misja pokojowa ze wsparciem Stanów Zjednoczonych była skuteczna i dobrze zorganizowana".

– Jesteśmy także zdecydowani wesprzeć wszystkie inicjatywy na rzecz wykorzystania pieniędzy rosyjskich tzw. zamrożonych aktywów, aby to te pieniądze sfinansowały pomoc Ukrainie teraz, kiedy walczy i w czasie pokoju, kiedy będzie odbudowywana – powiedział premier. – To jest jedno z kolejnych spotkań. Przed nami jeszcze sporo roboty, ale jakaś nadzieja na horyzoncie jest, że zjednoczeni i solidarni znajdziemy dobry sposób na zakończenie tej wojny – dodał.

