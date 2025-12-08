"Podróżowali po Europie". Hakerzy z Ukrainy zatrzymani w Polsce

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej na ulicy Senatorskiej w Warszawie samochód osobowy marki toyota. W pojeździe znajdowało się trzech mężczyzn. To obywatele Ukrainy w wieku 43, 42 i 39 lat. Ich niepokojąc zachowanie wzbudziło podejrzenia funkcjonariuszy. Mężczyźni przyznali, że "podróżują po Europie", do Polski przyjechali kilka godzin wcześniej i planują wyjazd na Litwę.

Policjanci dokonali sprawdzenia auta. Okazało się, że odnaleziono przedmioty, które mogły służyć do ingerencji w strategiczne systemy informatyczne państwa oraz do przełamywania sieci informatycznych i teleinformatycznych – informuje "Super Express", powołując się na komunikat Komendy Rejonowej Policji Warszawa I

Sierż. szt. Kacper Wojteczko przekazał, że zabezpieczono m.in. detektor urządzeń szpiegowskich, zaawansowany sprzęt hakerski, anteny, laptopy, dużą liczbę kart SIM, routery oraz przenośne dyski twarde. Obywatele Ukrainy nie potrafili wyjaśnić, w jakim celu posiadają zabezpieczone przedmioty. Twierdzili, że są informatykami, jednak na bardziej szczegółowe pytania zaczęli unikać odpowiedzi, udając, że nie rozumieją języka angielskiego. Funkcjonariusze sprawdzają, kiedy i w jakim celu mężczyźni przyjechali do Polski.

Usłyszeli zarzuty

Materiały zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, która prowadzi postępowanie. Zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z oszustwami, oszustwami komputerowymi oraz za pozyskanie urządzeń i programów komputerowych przystosowanych do popełnienia przestępstw, w tym próby uszkodzenia danych informatycznych o szczególnym znaczeniu dla obronności kraju.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wiadomo, że sprawa ma charakter rozwojowy.

