Szokujące kulisy akcji ABW. "Dostał zawału"

O kolejnych działaniach służb w związku ze sprawą fundacji "Profeto" adwokat poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Opisana sytuacja miała miejsce w piątek 5 grudnia.

Do współpracownika fundacji "Profeto" weszło ABW. "Pomimo zamknięcia śledztwa"

Tego dnia, jak wynika z relacji mecenasa Krzysztofa Wąsowicza, do jego mandata wkroczyła ekipa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego celem przeprowadzenia przeszukania. Mecenas zaznaczył tu, że było to kolejne przeszukanie w tej samej sprawie. Po raz pierwszy miało to miejsce w ramach czynności na etapie postępowania przygotowawczego. "[…] a teraz jeszcze raz pomimo tego, że sprawa trafiła już do sądu" – dodał.

O jaką sprawę chodzi? Fundacji Profeto i ks. Michała Olszewskiego. "Jeszcze raz powtórzę... pomimo SKIEROWANIA (wiele miesięcy temu) AKTU OSKARŻENIA do SĄDU (zatem ZAMKNIĘCIA ŚLEDZTWA) słynny #ZespółŚledczyNr2 nęka świadków (tak mój Mandant zeznawał jeszcze na etapie śledztwa w (neo) Prokuraturze Krajowej w tej sprawie...) … niech sami Państwo zgadną czy cokolwiek znaleźli..." – czytamy.

Mężczyzna dostał zawału. To napisał w ostatniej wiadomości do adwokata

Z informacji przekazanych przed mecenasa wynika, że podczas tych czynności mężczyzna które – jak czytamy – odbyły się bez udziału adwokata, mężczyzna dostał zawału serce i został pilnie odwieziony do szpitala. "Jego stan jest bardzo poważny" – przekazał Krzysztof Wąsowicz, podkreślając że konieczna okazała się operacja kardiologiczna. "Ostatni SMS, który wysłał przed operacją zawiera prośbę, że gdyby nie przeżył (czego nie daj Panie Boże) to aby nie zostawić tej sprawy bez reakcji... Już teraz mogę obiecać, że ta sprawa NIE ZOSTANIE BEZ REAKCJI" – podsumował.

Z kolejnych informacji przekazanych przez adwokata wynika, że operacja zakończyła się o 1. nad ranem. Na razie nie wiadomo, jaki jest stan mężczyzny.

