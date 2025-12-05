Śmierć Barbary Skrzypek. Prokuratura zdecydowała

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie wydała komunikat w sprawie dotyczącej śmierci Barbary Skrzypek. Wieloletnia współpracownica prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zmarła 15 marca, trzy dni po przesłuchaniu w charakterze świadka w śledztwie w sprawie "dwóch wież".

"4 grudnia 2025 r. wydano postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Barbary Skrzypek w dniu 15 marca 2025 r., ponieważ nie zostały wyczerpane znamiona czynu z art. 155 k.k." – przekazała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej prokurator Karolina Staros. Z komunikatu prokuratury wynika, że w postępowaniu ustalano przebieg wydarzeń z udziałem Barbary Skrzypek od okresu bezpośrednio poprzedzającego przesłuchanie w charakterze świadka w dniu 12 marca 2025 r. w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie do momentu zgonu w dniu 15 marca 2025 r.

"Zgromadzono obszerny materiał dowodowy, który obejmuje przesłuchania wielu świadków, opinie biegłych z zakresu medycyny sądowej, a także toksykologii, zapisy monitoringu i ich oględziny, dane telekomunikacyjne i ich analizy" – czytamy.

Prokuratura poinformowała, że "w badanym okresie nie doszło do żadnych działań osób trzecich, które mogłyby wywołać zgon Barbary Skrzypek". "Ocena materiału dowodowego wskazuje, że nie zaistniały żadne obiektywnie ustalone okoliczności czy wydarzenia zewnętrzne, które mogłyby mieć wpływ na jej śmierć" – przekazała prokurator Karolina Staros.

Śmierć Barbary Skrzypek

Wieloletnia współpracownica prezesa PiS 12 marca była przesłuchiwana – w charakterze świadka – w śledztwie dotyczącym powiązanej z PiS spółki Srebrna i niedoszłej inwestycji – wybudowania dwóch wieżowców na należącej do spółki działce w Warszawie.

Przesłuchanie prowadziła prok. Ewa Wrzosek, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Udział w przesłuchaniu wzięli też adwokaci austriackiego biznesmena Geralda Birgfellnera (który ma status pokrzywdzonego w sprawie) – adw. Jacek Dubois i adw. Krystian Lasik. Odmówiono udziału pełnomocnika Barbary Skrzypek. Trzy dni później Barbara Skrzypek zmarła. Sekcja zwłok wykazała, że na zawał serca.

Środowisko PiS wiąże śmierć Barbary Skrzypek z jej przesłuchaniem i zdenerwowaniem, które mu towarzyszyło, a także niedopuszczeniem do przesłuchania jej pełnomocnika. Prokurator Ewa Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie Barbary Skrzypek i odmówiła obecności jej pełnomocnika, uzasadniała swoją odmowę m.in. tym, że w postępowaniu przygotowawczym prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby nie będącej stroną. Barbara Skrzypek nie była stroną, tylko świadkiem.

