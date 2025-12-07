PŁYWANIE W KISIELU Radosław Sikorski, chwaląc się, że Polska przekaże 100 mln dol. na fundusz zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy, dodał: „Mam nadzieję, że Stany Zjednoczone to zauważą. Mam nadzieję, że Ukraina to zauważy”.
Wcześniej nieszczęsny minister wygłosił był filipikę, że USA płacą na Ukrainę za mało. Polski gest ma zatem Amerykanów zawstydzić. Takie z was kutwy, macie kasę i nie dacie? A my damy, choć nie mamy. Nam może brakować na szpitale, na szkoły, na wszystko – ale na taki cel damy! I co, łyso wam?
Jest w tym cały bezmiar politycznej niedojrzałości, trapiącej Polskę od lat. Pal diabli sam pomysł kupowania za polskie pieniądze broni dla Ukrainy w USA.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
