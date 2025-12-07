Wcześniej nieszczęsny minister wygłosił był filipikę, że USA płacą na Ukrainę za mało. Polski gest ma zatem Amerykanów zawstydzić. Takie z was kutwy, macie kasę i nie dacie? A my damy, choć nie mamy. Nam może brakować na szpitale, na szkoły, na wszystko – ale na taki cel damy! I co, łyso wam?

Jest w tym cały bezmiar politycznej niedojrzałości, trapiącej Polskę od lat. Pal diabli sam pomysł kupowania za polskie pieniądze broni dla Ukrainy w USA.