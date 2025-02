Tusk miał wypadek. Jest nagranie

Lider Platformy Obywatelskiej poinformował o zdarzeniu w nagraniu, opublikowanym w mediach społecznościowych.

Tusk: Przez ładnych kilka dni ten sprzęt będzie mi towarzyszył

– To miał być wymarzony weekend, planowałem go od pół roku. Wiecie, dwa dni z wnuczkami na nartach. Miałem je uczyć, no to wnuczki na stoku powiedziały: "Pokaż dziadek, jak jeździsz". No to pokazałem – powiedział Tusk.

Powrót szefa rządu do pełnej sprawności potrwa. – Przez ładnych kilka dni ten sprzęt będzie mi towarzyszył: ta orteza, te kule. W pracy, bo oczywiście na zwolnienie nie pójdę, chociaż pewnie niektórzy by chcieli. Kalendarz zostaje ten sam – przekazał premier.

– Mam jedną radę: uważajcie na stoku, wiem że sezon jeszcze trwa. Rozgrzewajcie się. Wiem, że nikt tego nie lubi. Sprawdźcie narty, moja się nie wypięła i to jest właśnie efekt tej mojej nieuwagi – zaapelował Donald Tusk.

Jak zaznaczył szef rządu: "nie wszystkich rad premiera musicie słuchać, ale tę weźcie sobie do serca, proszę".

Premier spotkał się z przewodniczącym RE

Kontuzja nie zwalnia jednak szefa rządu z obowiązków.

Donald Tusk spotkał się we wtorek z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą. Sporo uwagi poświęcono kwestiom bezpieczeństwa, zwłaszcza wojnie na Ukrainie. Ze strony premiera padła zdecydowana deklaracja.

Tusk poinformował we wspólnym oświadczeniu dla mediów, że najbliższe posiedzenie Rady Europejskiej, specjalnie zwołane przez jej przewodniczącego, z pełnym poparciem Polski, będzie poświęcone "pomocy Ukrainie i wzmocnieniu naszego bezpieczeństwa", co – jak podkreślił szef rządu – wpisuje się także wprost w priorytety polskiej prezydencji.

Donald Tusk wyraził przekonanie, że niezależnie od efektu rozmów w Budapeszcie, Unia Europejska będzie w sprawie Ukrainy "naprawdę zjednoczona i że 6 marca wzmocnimy Ukrainę w jej obronie przeciwko Rosji i osłabimy Rosję".

