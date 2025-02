Spotkanie Tusk-Costa. Zapowiedziano szczyt w Londynie

Kontynuacja wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy i budowanie potencjału obronnego Europy – to główne tematy wtorkowego spotkania premiera Donalda Tuska i przewodniczącego Rady Europejskiej António Costy. Do spotkania doszło w ramach przygotowań do nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 6 marca.

Premier Donald Tusk i Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa podczas spotkania w Warszawie omówili perspektywy dalszego wsparcia Ukrainy przez Unię Europejską, także w kontekście potencjalnych rozmów pokojowych – podano w rządowym komunikacie.

– Jest rzeczą oczywistą, że najbliższa Rada Europejska poświęcona będzie pomocy Ukrainie i wzmocnieniu naszego bezpieczeństwa. [...] Nie mam żadnych wątpliwości, że po tym, co dzieje się na świecie, wzmocnienie jedności europejskiej wokół spraw ukraińskich wydaje się absolutnie potrzebą chwili – mówił Tusk w czasie oświadczenia po spotkaniu z Przewodniczącym Rady Europejskiej. – Bezpieczeństwo Europy zaczyna się w Ukrainie. Dlatego dalsze wsparcie Kijowa przez Unię Europejską wpisuje się w priorytety polskiej prezydencji w Radzie UE – dodał.

– Motto polskiej prezydencji “Bezpieczeństwo, Europo!” pokazuje, jak ważny jest nas priorytet, żeby dbać o naszą wspólną obronność i bezpieczeństwo – zauważył przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.

Oczekiwanym przez Polskę wynikiem ewentualnych negocjacji jest trwały i sprawiedliwy pokój. – Oznacza to m.in. gwarancje bezpieczeństwa dla naszego wschodniego sąsiada oraz poniesienie konsekwencji przez Rosję. Mamy pełną świadomość, że potencjalnie zbliżające się negocjacje wymagają obecności Europy. Oczekuje tego także Ukraina – mówił Tusk.

"Ukraina musi pozostać suwerennym i niezależnym państwem z otwartą ścieżką do członostwa w Unii Europejskiej. Jednym z dowodów na jedność UE w kwestii wsparcia dla Ukrainy jest wczorajsza decyzja o przedłużeniu sankcji wobec Rosji" – podano w komunikacie.

Wzmacnianie obronności UE

– Komisja Europejska przychodzi z pakietem propozycji w celu wzmocnienia zdolności obronnych w Europie. Z tego względu organizujemy już w przyszłym tygodniu, 6 marca, specjalną Radę Europejską, żeby przedyskutować przede wszystkim, jak zwiększyć nasze zdolności obronne – zapowiedział António Costa.

Przekonywał, że "Polska stanowi wzór dla innych państw w kwestii odpowiedzialnego podejścia do wydatków na obronność. Pozostałe państwa Europy zaczęły już dostrzegać konieczność przeznaczenia wspólnych środków europejskich na ten cel".

W najbliższą niedzielę grupa liderów europejskich państw spotka się w Londynie, by omówić wspólne plany dotyczące obronności. Z kolei na środę zaplanowano wideokonferencję z udziałem przywódców unijnych krajów, podczas której prezydent Francji Emmanuel Macron zrelacjonuje swoją wizytę w USA i spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem.

