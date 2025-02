Lisicki: Sprawczość Tuska – aresztować wszystkich. Ziemkiewicz: Ludzie mają tego dość

Funkcjonariusze CBA zatrzymali trzy osoby z poprzedniego kierownictwa Lasów Państwowych: byłego dyrektora generalnego, byłego dyrektora Centrum Informacyjnego LP oraz byłego dyrektora regionalnej dyrekcji w Szczecinie. Chodzi o Józefa K., byłego dyrektora generalnego Lasów Państwowych; Michała C., byłego dyrektora Centrum Informacyjnego LP i Andrzeja Sz., byłego dyrektora szczecińskiej dyrekcji. Mężczyźni mieli zostać zatrzymani w śledztwie dotyczącym fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych Dariusza Mateckiego, ówczesnego posła Suwerennej Polski, a obecnie PiS. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Szczecinie.

Jednocześnie prokurator generalny Adam Bodnar poinformował o skierowaniu wniosku do Sejmu o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS Dariusza Mateckiego. Według Bodnara Matecki ma usłyszeć zarzuty dotyczące m.in. "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej polegających na konsultowaniu z urzędnikami Ministerstwa Sprawiedliwości warunków ofert stowarzyszeń Fidei Defensor oraz Przyjaciół Zdrowia przed formalnym złożeniem tych ofert w konkursie na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości", a także "podjęcia działań w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej, zmierzających do wskazania wbrew zasadom ogłoszonego konkursu określonych organizacji jako tych, które mają otrzymać dotację celową".

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz odnieśli się do sprawy. – Spełniają się szumne zapowiedzi Adama Bodnara i Donalda Tuska, że rozprawią się z tą pisowską hydrą, która zagnieździła się w różnych obszarach państwa – kpił red. naczelny "Do Rzeczy".

– Jak Pan Bóg chce kogoś ukarać, to spełnia jego marzenia. Jeśli marzeniem elektoratu Silnych Razem było, żeby kogoś zamknąć, no to mamy zatrzymanie. Zwracam uwagę, że ta władza nie zdołała nikogo skutecznie oskarżyć. Te aresztowania stanowiły się substytutem wymierzania sprawiedliwości, co samo w sobie jest absurdalne, bo przecież areszt nie jest karą. Mamy ukaranie Jarosława Kaczyńskiego, że wieniec wyrzucił. To jedyna zbrodnia, jaką wykryto – mówił Rafał Ziemkiewicz.

