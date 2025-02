Macron nagle przerwał Trumpowi. Wcześniej został "upokorzony"

Prezydenci Francji i Stanów Zjednoczonych spotkali się w poniedziałek w Waszyngtonie. Donald Trump przyjął Emmanuela Macrona w Białym Domu.

W pewnym momencie spotkania w Gabinecie Owalnym Macron dotknął ramienia Trumpa i ostrożnie sprostował twierdzenie prezydenta USA, że Europa przekazała całą pomoc dla Ukrainy w formie pożyczek.

Pomoc Europy dla Ukrainy. Macron sprostował słowa Trumpa

– Europa pożycza pieniądze Ukrainie. Odzyskają swoje pieniądze – powiedział Trump.

– Nie, w rzeczywistości pokryliśmy 60 proc. wszystkich kosztów. To było jak amerykańskie pożyczki, dotacje i gwarancje. Przekazaliśmy prawdziwe pieniądze – podkreślił Macron.

– Mamy 300 miliardów zamrożonych rosyjskich aktywów w Europie. Ale to nie jest zabezpieczenie pożyczki, bo to nie nasza własność. Jeśli w ostatecznych negocjacjach z Rosją ustalimy, że nam je oddadzą, to super. To ostatecznie Rosja za to zapłaci – dodał prezydent Francji.

– Jeśli w to wierzysz, to dla mnie ok – skwitował Trump.

Wysłanie wojsk na Ukrainę. USA zgadzają się na europejskie siły pokojowe

W ocenie agencji Reutera prezydenci Francji i USA ujawnili "drastyczne różnice" w podejściu do Ukrainy, uwidaczniając tym samym podział między Stanami Zjednoczonymi a Europą w kwestii starań Trumpa o szybkie zawarcie zawieszenia broni z Rosją.

Trump odmówił nazwania prezydenta Rosji Władimira Putina dyktatorem, po tym jak w ubiegłym tygodniu nazwał dyktatorem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Macron dał jasno do zrozumienia, że nie zgadza się z Trumpem w niektórych kluczowych kwestiach. Podkreślił m.in. że to jasne, że agresorem w tym konflikcie jest Rosja.

Obaj przywódcy zgodzili się jednak na wysłanie na Ukrainę europejskich sił pokojowych, jak tylko zostanie osiągnięte porozumienie. – Nie byliby na linii frontu. Nie byliby częścią żadnego konfliktu. Byliby tam, aby zapewnić, że pokój jest przestrzegany – argumentował Macron, a Trump go poparł. Prezydent USA dodał, że także Putin zaakceptuje tę koncepcję.

Prezydent Francji "upokorzony" w Białym Domu

Media odnotowują, że podczas wizyty Macron został przez Trumpa "upokorzony" i postawiony w "żenującej sytuacji". Na samym początku prezydent Francji nie został od razu przywitany w Waszyngtonie przez samego Trumpa. Do Macrona wyszła najpierw odpowiedzialna za protokół w Białym Domu Abigail Jones. Dopiero po chwili zjawił się prezydent USA.

Potem podczas telekonferencji z liderami grupy G7 Trump siedział za biurkiem w Gabinecie Owalnym, podczas gdy prezydent Francji został usadzony w narożniku. Z drugiej strony biurka, również w narożniku, siedział wiceprezydent USA J.D. Vance.

Macron, pierwszy europejski przywódca, który odwiedził Trumpa od czasu odzyskania przez niego władzy, nazwał swoje rozmowy z prezydentem USA "punktem zwrotnym" w dążeniu do bardziej jednolitego podejścia w kwestii Ukrainy.

