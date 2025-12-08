Netanjahu: Nie ma zgody na państwo, które chce zniszczenie państwa żydowskiego

Premier Izraela Benjamin Netanjahu spotkał się z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Jerozolimie. Netanjahu krytykuje ideę państwa palestyńskiego jako "zagrożenie dla Izraela". – Mamy oczywiście inny punkt widzenia, ponieważ celem państwa palestyńskiego jest zniszczenie jedynego państwa żydowskiego – stwierdził cytowany przez izraelską prasę. – Oni (Palestyńczycy) już mieli państwo w Strefie Gazy, państwo de facto, i zostało ono wykorzystane do próby zniszczenia państwa żydowskiego. Wierzymy, że istnieje droga do osiągnięcia pokoju z państwami arabskimi, a także droga do ustanowienia pokoju z naszymi palestyńskimi sąsiadami, ale nie stworzymy u naszych bram państwa, które będzie zdeterminowane, by nas zniszczyć – mówił izraelski premier.

"Kluczowy element"

Netanjahu stwierdził również, że Izrael utrzyma bezpieczeństwo między Morzem Śródziemnym a rzeką Jordan. Jak podkreślił, aneksja Zachodniego Brzegu pozostaje przedmiotem dyskusji, a status quo ma się utrzymać w dającej się przewidzieć przyszłości. W ocenie izraelskiego premiera pierwsza faza zawieszenia broni w Strefie Gazy dobiega końca i spodziewa się wkrótce przejść do drugiej. – Szanse na pokój są na wyciągnięcie ręki – wskazał. Benjamin Netanjahu powiedział, że "omówi to z prezydentem (Donaldem) Trumpem, kiedy spotka się z nim pod koniec tego miesiąca". Doprecyzował, że zamierza rozmawiać o tym, "jak położyć kres rządom Hamasu w Strefie Gazy, ponieważ jest to kluczowy element zapewnienia lepszej przyszłości Strefie Gazy”.

Z kolei kanclerz Niemiec Friedrich Merz mówił, że Niemcy wspierają powstanie państwa Palestyna i dążą do dwupaństwowego rozwiązania konfliktu. Zaznaczył przy tym, w "dającej się przewidzieć przyszłości" nie widzi żadnych przesłanek do uznania państwa palestyńskiego przez Niemcy.

