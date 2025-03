Rubio zadzwonił do Ławrowa. Omówiono "kolejne kroki"

Departament Stanu USA poinformował, że Marco Rubio i Sergiej Ławrow omówili "kolejne kroki w celu kontynuacji niedawnych spotkań w Arabii Saudyjskiej, zgodzili się też kontynuować prace nad przywróceniem komunikacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją".

"Sekretarz stanu poinformował Rosję o amerykańskich operacjach odstraszania militarnego wspieranych przez Iran Huti i podkreślił, że dalsze ataki Huti na amerykańskie statki wojskowe i handlowe na Morzu Czerwonym nie będą tolerowane" – podano w komunikacie. Lakoniczne oświadczenie wydało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Nie podano w nim jednak żadnych dodatkowych szczegółów.

Była to już trzecia rozmowa Rubio z szefem rosyjskiej dyplomacji od zaprzysiężenia Donalda Trumpa na prezydenta USA.

Warunki zawieszenia broni na Ukrainie

Podczas czwartkowej konferencji z Aleksandrem Łukaszenką Władimir Putin mówił o możliwości wprowadzenia 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie. – Chciałbym podziękować prezydentowi Stanów Zjednoczonych za poświęcenie tak dużej uwagi uregulowaniu konfliktu na Ukrainie. Zgadzamy się z propozycjami zawieszenia broni, ale nasze stanowisko opiera się na założeniu, że zawieszenie broni doprowadzi do długoterminowego pokoju, który usunie pierwotne przyczyny kryzysu. Jeśli chodzi o gotowość Ukrainy do zawarcia zawieszenia broni, miało miejsce spotkanie Amerykanów i Ukraińców w Arabii Saudyjskiej, i wygląda na to, że decyzja została podjęta przez stronę ukraińską pod presją Ameryki – powiedział rosyjski przywódca.

W czwartek wieczorem Putin spotkał się na Kremlu ze specjalnym doradcą prezydenta USA Donalda Trumpa Stevenem Witkoffem. Głównym tematem ich rozmowy była propozycja 30-dniowego zawieszenia broni na Ukrainie.

Prezydent USA Donald Trump poinformował, że odbył w czwartek "bardzo dobrą i produktywną" rozmowę z Władimirem Putinem. "Istnieje bardzo duża szansa, że ta straszna, krwawa wojna może wreszcie dobiec końca" – przekonywał amerykański przywódca na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

