"Polityk wagi ciężkiej". Minister chwali Sikorskiego

Rubio i Musk odnieśli się do wpisu Sikorskiego, który z kolei wcześniej komentował wpis Elona Muska. "Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" – napisał doradca prezydenta USA. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" – dodał.

Elon Musk w swoim wpisie nazwał wojnę "maszynką do mielenia mięsa". "Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" – oświadczył. Jednocześnie wezwał do nałożenia sankcji na dziesięciu największych oligarchów ukraińskich, zwłaszcza tych, którzy mają rezydencje w Monako. "To (wojna) natychmiast się zakończy" – napisał.

Sikorski zabrał głos ws. Starlinków. Rubio i Musk odpowiadają

Szef MSZ ocenił, że Musk "grozi ofierze agresji" i oznajmił, że jeśli jego firma, SpaceX "okaże się niewiarygodnym dostawcą", Polska "będzie zmuszona poszukać innych dostawców".

"Za Starlinki dla Ukrainy płaci polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Roczny koszt projektu to około 50 mln dolarów" – poinformował Sikorski w niedzielę na platformie X.

"To po prostu zmyślanie. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" – skomentował Marco Rubio na portalu X. Z kolei Elon Musk napisał: "Zamknij się mały człowieczku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma zamiennika dla Starlinka".

Po godzinie Sikorski odpowiedział na ten wpis, zaczynając od "dziękuję". "Dziękuję, Marco, za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową, zapewnianą wspólnie przez USA i Polskę" – napisał. "Wspólnie, Europa i Stany Zjednoczone mogą pomóc Ukrainie w osiągnięciu sprawiedliwego pokoju" – dodał szef polskiego MSZ.

Szłapka: Sikorski to polityk wagi ciężkiej

Słowa Sikorskiego pozytywnie ocenił minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka.

– Oczywiście widzę sens prostowania rzeczy, które są nie do końca prawdziwe. Znaczy to, że minister Sikorski zwraca uwagę na to, że Polska uczestniczy bardzo mocno w pomocy Ukrainie i nie [jest to] tylko jest jeden kraj, który pomaga Ukrainie – zaznaczył Szłapka na antenie TVN24. – Skutek jest oczywiście taki, że jest publiczna deklaracja, że Starlinki z Ukrainy nie znikną – dodał polityk Ko.

Jak podkreślił Szłapka, "to nie my jesteśmy autorami zmiany tego trybu prowadzenia polityki". – Ale to naszym zadaniem jest stawiać granice, tak żeby fakty były na wierzchu i moim zdaniem tutaj Radosław Sikorski wykazał się i refleksem, i siłą i taką powiedziałbym integralnością w tym zakresie. Powiedział – sorry, taka jest rzeczywistość i taka – zaznaczył minister ds. UE.

– Skutek osiągnął, jest politykiem wagi ciężkiej – dodał Adam Szłapka, odnosząc się do postawy szefa MSZ.

Czytaj też:

"Karygodne". Polityk KO odpowiada na krytykę SikorskiegoCzytaj też:

"Polityczni i moralni bankruci". Tusk broni Sikorskiego