"Karygodne". Polityk KO odpowiada na krytykę Sikorskiego

Rubio i Musk odnieśli się do wpisu Sikorskiego, który z kolei wcześniej komentował wpis Elona Muska. "Mój system Starlink jest podstawą ukraińskiej armii. Jeśli go wyłączę, cały front upadnie" – napisał doradca prezydenta USA. "To, czym jestem naprawdę zmęczony, to wieloletnia rzeź i zastój, które Ukraina nieuchronnie przegra" – dodał.

Elon Musk w swoim wpisie nazwał wojnę "maszynką do mielenia mięsa". "Każdy, komu zależy, kto umie myśleć i naprawdę to rozumie, musi chcieć zatrzymać tę maszynkę do mielenia mięsa. Pokój teraz!" – oświadczył. Jednocześnie wezwał do nałożenia sankcji na dziesięciu największych oligarchów ukraińskich, zwłaszcza tych, którzy mają rezydencje w Monako. "To (wojna) natychmiast się zakończy" – napisał.

Sikorski vs. Musk i Rubio

Szef MSZ ocenił, że Musk "grozi ofierze agresji" i oznajmił, że jeśli jego firma, SpaceX "okaże się niewiarygodnym dostawcą", Polska "będzie zmuszona poszukać innych dostawców".

"Za Starlinki dla Ukrainy płaci polskie Ministerstwo Cyfryzacji. Roczny koszt projektu to około 50 mln dolarów" – poinformował Sikorski w niedzielę na platformie X.

"To po prostu zmyślanie. Nikt nie groził odcięciem Ukrainy od Starlinka. I podziękuj, ponieważ bez Starlinka Ukraina dawno by przegrała tę wojnę, a Rosjanie byliby teraz na granicy z Polską" – skomentował Marco Rubio na portalu X. Z kolei Elon Musk napisał "Zamknij się mały człowieczku. Płacisz niewielką część kosztów. I nie ma zamiennika dla Starlinka".

Po godzinie Sikorski odpowiedział na ten wpis, zaczynając od "dziękuję". "Dziękuję, Marco, za potwierdzenie, że dzielni żołnierze Ukrainy mogą liczyć na niezbędną usługę internetową, zapewnianą wspólnie przez USA i Polskę" – napisał. "Wspólnie, Europa i Stany Zjednoczone mogą pomóc Ukrainie w osiągnięciu sprawiedliwego pokoju" – dodał szef polskiego MSZ.

Tomczyk: Bankructwo polityki PiS

Do postawy Radosława Siorskiego odniósł się na antenie Polsat News wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

– My mamy bardzo silne stosunki i taki żelazny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie trzeba w ramach sojuszu mówić, jak jest. To nie jest tak, że my zgadzamy się ze wszystkim, co się dzieje. Jednocześnie wiemy, że Ameryka jest dla nas podstawowym partnerem. Ale partnerem – i traktujmy się po partnersku – zaznaczył wiceszef MON.

– Wydaje mi się, że Radosław Sikorski po prostu jasno wyłożył polską rację stanu, a polska racja stanu jest w tym przypadku bardzo jasna: to my płacimy za Starlinki i to rząd PiS-u jeszcze zawarł tę umowę – zaznaczył.

Działania Radosława Sikorskiego skrytykowali politycy PiS. Cezary Tomczyk skomentował również ich słowa.

– To, co robią politycy PiS względem naszych partnerów, jest karygodne. Uważam, że polski polityk powinien stawać po stronie racji stanu własnego kraju. Przecież PiS tym co robi, i w mediach społecznościowych, i prowadząc swoją politykę, dzisiaj nawet chwaląc właściwie reset z Rosją, to jest jakieś bankructwo polityki PiS, które widzimy – zauważył wiceszef MON.

– Chcieli za wszelką cenę udowodnić, że Polska będzie uległa wobec Rosji, a dzisiaj sami chwalą uległość wobec Rosji. Moim zdaniem to jest absolutnie bankructwo, zresztą widać to w sondażach, że PiS dołuje, bo wszystko to, na co postawił, okazuje się jakąś fatamorganą – stwierdził polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Ludzie dzisiaj na świecie liczą się tylko z siłą. My musimy budować własną siłę jako Polska, w kontekście naszej armii, w kontekście Europy i kibicować temu, żeby Europa się dozbrajała. I jednocześnie zdawać sobie sprawę z tej siły – podkreślił Cezary Tomczyk. – A nie klękać i prowadzić taką politykę na kolanach. Bo oni dużo mówili o polityce wstawania z kolan, a ja nie widzę dzisiaj tego w polityce PiS – dodał.

