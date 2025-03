"Bardzo ważna wiadomość dla Polski". Szef MON po szczycie ws. Ukrainy

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył w sobotę w wideokonferencji, z inicjatywy premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, liderów kilkunastu państw. Rozmowa dotyczyła wojny na Ukrainie oraz bezpieczeństwa Europy. Poprzedni szczyt poświęcony Ukrainie odbył się w Londynie 2 marca. Udział w nim wzięli m.in. premier Donald Tusk i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

– Wszyscy są zjednoczeni we wsparciu dla Ukrainy. Pozytywnie odbierane jest porozumienie zawarte w ubiegłym tygodniu w Arabii Saudyjskiej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą. (…) Wszyscy są zdeterminowani, żeby wywierać presję na Rosję, zarówno ekonomiczną, jak i polityczną w celu osiągnięcia sprawiedliwego pokoju – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Bardzo ważna wiadomość

– Kolejna kwestia dotyczy kontynuacji spotkań przedstawicieli wojskowych, szefów sztabów. Kolejne spotkanie w nadchodzącym tygodniu, tym razem w Londynie – poinformował szef MON.

– Wszystkie te działania, zarówno wsparcie dla Ukrainy, planowanie przyszłości, zaangażowanie Europy, podnoszenie wydatków w Europie, w poszczególnych państwach, ale też inwestycja Unii Europejskiej w bezpieczeństwo, powodują, że wzmacniamy siłę i odporność oraz potencjał obronny wschodniej flanki NATO – mówił minister obrony narodowej. – Wiele osób podkreślało, że wszystkie działania na rzecz Ukrainy muszą wzmacniać wschodnią flankę NATO. To jest bardzo ważna wiadomości dla Polski. (...) To wszystko daje obraz bardzo zmobilizowanych państw europejskich i naszych sojuszników spoza Europy do tego, aby zwiększać wydatki na zbrojenia, prowadzić skuteczną politykę odstraszania i obrony oraz wzmacniać Ukrainę – dodał.

– Jesteśmy liderem wzrostu wydatków na obronność i liderem transformacji armii. Bardzo mocno korzystamy z doświadczeń pola walki na Ukrainie. Stawiamy na armię dronów oraz rozwój sztucznej inteligencji – wskazał Kosiniak-Kamysz.

– Budujemy Tarczę Wschód. To jest projekt strategiczny dla Europy. Cieszę się z rekomendacji Komisji Europejskiej i ze wsparcia Parlamentu Europejskiego. Mam nadzieję, że będziemy zjednoczeni w Polsce. Musimy być zjednoczeni, żeby budować Tarczę Wschód, strategiczny program odstraszania i obrony dla Polski, ale również strategiczny program odstraszania i obrony dla NATO – podkreślił wicepremier.

Czytaj też:

Zełenski: Putin boi się powiedzieć to wprost TrumpowiCzytaj też:

Putin dziękuje Trumpowi i mówi o zawieszeniu broni. "Zgadzamy się z propozycjami, ale..."