U mizgi Trumpa do Putina oceniane są w Polsce jako niesmaczne. Podobnie niesmaczne były umizgi Donalda Tuska do Putina na molo w Sopocie i z trybuny sejmowej. A po katastrofie smoleńskiej Tusk to się nawet fizycznie przytulał do Putina, co wykracza poza kategorię „niesmaczne” i jest obrzydliwe. Rozumiem więc i podzielam powszechne zniesmaczenie wobec umizgów.

***

Dostaję żądania, bym wytłumaczył Trumpa lub go ostro potępił. Cytuję przykładowy list: „To niech mi pan teraz powie, czy czujesz się pan jak kretyn, widząc umizgi pańskiego idola – Trumpa – do Putina? Ja wiem, że pewnie zrobi pan wykręt, że Trump działa w imieniu USA, a nie Polski. Chociaż ja nadal nie widzę w tym wszystkim amerykańskiego interesu.

Ronald Reagan się w grobie przewraca, że jeden z jego republikańskich następców kręci interesy z byłym KGB-istą”. Ronald Reagan się w grobie nie przewraca, bo sam czynił umizgi do niejakiego Gorbaczowa. I to kolosalne!