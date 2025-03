Czarne chmury nad europosłem PiS. Parlament Europejski zdecydował

We wrześniu ubiegłego roku polski sąd zwrócił się do Parlamentu Europejskiego z wnioskiem o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Adamowi Bielanowi. Przemysław Wipler z Konfederacji chce pociągnąć polityka Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności karnej za wypowiedź na swój temat. – Mam nadzieję, że ten immunitet zostanie szybko uchylony i Adam Bielan odpowie karnie i materialnie za pomawianie bliźnich – mówił Wipler w Wirtualnej Polsce.

We wtorek 11 marca 2025 r. Parlament Europejski uchylił immunitet Adamowi Bielanowi. To pierwszy w tej kadencji Parlamentu Europejskiego polski eurodeputowany, któremu uchylono immunitet. Procedury dotyczące pozbawienia immunitetu toczą się jeszcze wobec pięciu polskich europarlamentarzystów: Michała Dworczyka, Macieja Wąsika, Mariusza Kamińskiego, Daniela Obajtka oraz Grzegorza Brauna.

Bielan kontra Wipler. O co poszło?

Sprawa ma związek z wypowiedzią, która padła na antenie radia RMF FM w marcu 2023 r. Adam Bielan zasugerował wówczas, że firma FiveRand, której Przemysław Wipler jest współwłaścicielem, była zamieszana w aferę wokół Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Clue afery w NCBiR jest to, że grupa cwaniaków chciała wyciągnąć z NCBiR na dwa – moim zdaniem bardzo mocno podejrzane – wnioski grube miliony. Były dyrektor NCBiR im to uniemożliwił i od blisko dwóch miesięcy mamy do czynienia z kampanią oczerniania tej osoby, która uniemożliwiła ten, w mojej ocenie, mocny przekręt – powiedział polityk PiS. Podkreślał przy tym, że kluczowa dla zrozumienia tego, co działo się w NCBiR, jest działalność firmy FiveRand, zwanej w branży – jak zaznaczył – "rzeźnikami z Nowogrodzkiej", którą kierują Przemysław Wipler i Michał Krzymowski i która jest – według Bielana – "znana z czarnego PR-u i lobbingu".

– Oni mają bardzo bogate portfolio, bo z jednej strony uczestniczą w tzw. wojnach tytoniowych po stronie jednego z koncernów, z drugiej strony byli bardzo aktywni w blokowaniu ustawy o notariacie. Ich klientem jest poważna firma działająca na rynku pocztowym. Natomiast w tej sprawie myślę, że są połączeni ze wszystkimi aktorami, którzy się wyświetlają w tej aferze – wskazywał wówczas Adam Bielan. Wipler wystąpił z prywatnym aktem oskarżenia wobec europosła PiS.

