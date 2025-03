Przestępstwa Algierczyków i Japończyków. Mentzen: Jak w świetle tych danych można wierzyć lewakom?

W toku kampanii prezydenckiej Sławomir Mentzen odwiedzi wszystkie powiaty w Polsce. W trakcie wystąpienia we Wałbrzychu kandydat Konfederacji mówił m.in. o konieczności całkowitego odrzucenia przez Polskę pomysłów na wpuszczanie migrantów z miejsc obcych kulturowo.

Poseł przypomniał, że wszędzie, gdzie pojawiają się masowe migracje z Afryki i Bliskiego Wschodu, gwałtownie rośnie przestępczość. – Taka Szwecja – kiedyś najbezpieczniejsze miejsce na Ziemi, a teraz? W jeden rok 150 zamachów bombowych, 400 strzelanin, dziesiątki stref no go, gdzie jest tak niebezpieczne, że policja się tam nie zapuszcza. 97 proc. sprawców strzelanin w Szwecji to są imigranci, dzieci imigrantów. Szwedzi dalej są spokojni, ale już nie żyją w spokojnym państwie – powiedział.

Niemcy. Algierczycy popełnili 800 razy więcej przestępstw niż Japończycy, których jest więcej

Mentzen podał też przykład Niemiec, gdzie mieszka 39 tys. Japończyków, którzy popełnili 2 przestępstwa z użyciem przemocy. Z kolei Algierczycy, których jest w Niemczech 26 tys., popełnili 1700 przestępstw z użyciem przemocy, czyli 800 razy więcej niż obywatele Japonii. – Są takie kultury, gdzie przemoc jest na porządku dziennym, gdzie w ten sposób rozwiązuje się problemy – zwrócił uwagę.

Mentzen: Jak wierzyć tym lewakom? Kultury nie są takie same

– To jak w świetle tych danych dalej wolno wierzyć lewakom? Trzaskowskiemu, Zandbergowi, Biejat, Biedroniowi, że wszystkie kultury są takie same i, że nie ma znaczenia, skąd ludzie przyjeżdżają [...] Okazuje się, że nie wszystkie kultury są takie same – są takie kultury, jak polska kultura, gdzie jest porządek, bezpieczeństwo, ludzie się szanują, a przemoc nie jest tolerowana. Ale są też takie kultury, gdzie przemoc jest na porządku dziennym. Jak się przyciąga tych ludzi do Europy, to oni swoje zwyczaje przenoszą do Europy i w Europie zaczyna być, jak na Bliskim Wschodzie – powiedział Mentzen.

Polityk zwrócił uwagę, że patrzy się na ulice Londynu, to nie wyglądają one jak ulice miasta europejskiego, tylko muzułmańskiego. Mentzen podkreślił, że odpowiedzialność za przestępstwa imigrantów w Europie, w tym gwałty na kobietach odpowiedzialność ponoszą także ściągający ich do Europy lewicowi politycy, którzy na co dzień mają pełne usta frazesów o prawach kobiet, a w rzeczywistości ich działania doprowadzają do cierpienia kobiet.

Frekwencja na wiecach dopisuje

W socjal mediach Konfederacji i Mentzena można zobaczyć zdjęcia świadczące o tym, że wiece Mentzena cieszą się bardzo wysoką frekwencją, biorąc pod uwagę fakt, że spotkania odbywają się na razie w mniejszych miejscowościach. Zwykle jest ich kilka dziennie – pięć, sześć, czasem siedem.

Mentzen z zawodu jest doradcą podatkowym, właścicielem kancelarii doradztwa prawno-podatkowego. Nie pobiera poselskiej pensji. Ma doktorat z ekonomii. Od października 2022 r. jest prezesem partii Nowa Nadzieja.

Program kandydata Konfederacji

Kandydat Konfederacji zapewnił, że jako prezydent nie podpisze ani jednej ustawy podnoszącej albo komplikującej podatki. Przekonuje, że unijny pakt migracyjny zakładający m.in. relokację nielegalnych imigrantów z Afryki i Azji w Europie Wschodniej, musi zostać odrzucony. To samo dotyczy unijnego Zielonego Ładu.

Mentzen zapewnia, że jeśli zostanie prezydentem, nie pozwoli na to, żeby Polska została wciągnięta do wojny. Obiecuje, że Niemcy czy Ukraińcy, jeżeli będą chcieli być w Polsce, będą musieli dopasować się do polskiej kultury, tradycji i zwyczajów, a także wrażliwości do polskiego języka.

22 lutego w Bełchatowie odbyła się konwencja prezydencka Mentzena. Jego program jest dostępny na stronie mentzen2025.pl.

