Obudzić potencjał Polaków

Jak czytamy w badaniu: dla 74 proc. Polaków podkreśla, że patriotyzm przejawia się m.in. w pokazywaniu mocnych stron Polski w rozmowach w kraju i za granicą. Uczestnicy badania podkreślali, że przekazywanie dzieciom miłości i szacunku do ojczyzny (82 proc.), uczestnictwo w wyborach i pielęgnowanie polskich tradycji (po 79 proc.), gotowość do walki za ojczyznę (76 proc.) czy wywieszanie flagi w święta państwowe (74 proc.) to istotne elementy budzenia polskiej podmiotowości po okresie komunizmu. W myśleniu Polaków o Polsce dominują aspekty pozytywne – 58 proc. czuje się częścią narodowej wspólnoty, 56 proc. odczuwa dumę, 52 proc. radość, a w 44 proc. myśl o naszym kraju wyzwala energię do działania.

Pisze o tym szerzej prof. Marcin Piotrowski w książce: „Złoty wiek. Jak Polska została europejskim liderem wzrostu i jaka czeka ją przyszłość”. Jest to fascynujące studium opisujące drogę Polski do sukcesu ekonomicznego. Prof. Piątkowski w naukowy, a zarazem niezwykle przystępny sposób przeanalizował stulecia historii gospodarczej naszego kraju, biorąc pod uwagę takie czynniki jak instytucje, mobilność społeczną, rolę transformacji i przystąpienie Polski do UE i wiele innych. Ale Warszawa, Poznań czy Kraków to nie tylko Polska. Polska to przede wszystkim inne miasta i wsie. O budzeniu potencjału Polaków z naszych małych ojczyzn jest ten tekst.

Wszystko zaczęło się po pandemii. Profesor Susan Yelich-Biniecki z Kansas State University i profesor Jerry Johnson z East Carolina University reprezentujący Centrum Edukacji Wiejskiej tej uczelni, a także Waldemar Biniecki – absolwent UKW w Bydgoszczy, redaktor naczelny Kuryera Polskiego w Milwaukee, po raz pierwszy odwiedzili Janowiec Wielkopolski w marcu 2023 r. Celem tej wizyty było przyjrzenie się szkolnictwu w małych miejscowościach i wsiach, dlatego też udali się do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Żernikach, Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Janowcu Wlkp., a ponadto janowieckiego ośrodka kultury oraz biblioteki. Kontakty rozwijały się poprzez rozmowy on-line, aż w końcu wyłoniła się z nich koncepcja zorganizowania warsztatu dla władz gminy, radnych, sołtysów, dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych. Warsztat miał miejsce 19 marca w gminnej wizytówce janowieckiej krainy łączącej przeszłość i przyszłość – wieży ciśnień. Finanse na logistykę i realizację programu zabezpieczyła strona amerykańską, zaś władze gminy i wieża ciśnień zabezpieczyły miejsce spotkania. Tematem głównym warsztatów był: „Rozwój społeczności oparty na zasobach”. „ABCD” (Asset-Based Community Development) jest metodą tworzenia i realizowania strategii zrównoważonego rozwoju lokalnego. Warsztaty bez zbędnej akademickiej wiedzy zostały zrealizowane w praktyczny sposób. Jak pisze tygodnik lokalny Pałuki: "warsztaty pomogły im zrozumieć w jaki sposób identyfikować zasoby na wsi i w mieście, a następnie wykorzystywać je do wprowadzania innowacji. Uczestnicy sporządzali też mapy zasobów w swoich społecznościach, identyfikowali ich mocne strony czy opracowywali plan działania na rzecz rozwoju aktywów. Wspólnie udali się także do kościoła ewangelickiego w Zrazimiu. Jego potencjał wywołał wśród nich burzę mózgów z licznymi pomysłami na wykorzystanie obiektu wraz z pastorówką i terenem wokół. Jedną z części szkolenia poświęcono dyskusji panelowej na temat rozwoju wieży ciśnień, w której udział wzięli dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Karol Nojgebaurer, szefowa Biblioteki Publicznej im. Stefanii Popiołek- Natasza Ber, burmistrz Janowca Wlkp. Leszek Grzeczka oraz jego zastępca i sekretarz gminy Michał Werkowski. Wieża Ciśnień to bowiem nie tylko uratowany od unicestwienia kolejowy zabytek, ale przede wszystkim tętniące życiem centrum kultury, o czym przekonali się słuchając o organizowanych w niej wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach, zajęciach sekcyjnych, koncertach i wielu innych”.

Polska rozwija się właśnie dzięki aktywom ludzkim. To Polacy, bezimienni, niepromowani przez władze doprowadzają codziennie do rozwoju Polski. Warto zauważyć, że jest nas wszystkich 60 milionów w kraju ok. 40 i pozostałe 20 milionów mieszka jako polska diaspora poza granicami kraju. Warto zauważyć, że na konferencji republikanów w USA dziękowano prezydentowi Dudzie za to, że 80 proc. amerykańskich Polaków wsparło Republikanów w ostatnich wyborach. Dostrzeżono to w Ameryce, lecz w Polsce ciągle mamy problemy z zaangażowaniem polskiej diaspory w promocję Polski, jej gospodarki, historii i kultury jako kraju z poważnym dorobkiem i wkładem w cywilizację światową. Budźmy Polaków i cieszmy się ich wolnością i dobrobytem. Pamiętajmy, że Polacy są naszym największym skarbem narodowym.

Z pozdrowieniami z siedziby Kuryera Polskiego w Milwaukee.