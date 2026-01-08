To nie koniec sprawy Wrzosek? Kaleta ogłasza sukces

W marcu ubiegłego roku Wirtualna Polska ustaliła, że wnioski dot. mediów rządowych, przygotowywane przez Wrzosek, powstały poza prokuraturą. Co więcej, z dat przygotowania załączników do jednego z wniosków wynika, że Wrzosek zaczęła pracę nad dokumentami zanim teoretycznie dowiedziała się o sprawie.

Prokuratura Krajowa podjęła sprawę, ale ostatecznie poinformowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień przez Ewę Wrzosek, mimo że prokurator nadużyła swoich uprawnień. Prokurator uznał, że "zachowanie Wrzosek, mimo że formalnie realizowało znamiona czynu zabronionego z art. 231 k.k., nie stanowiło przestępstwa z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu".

Kaleta: Sąd zajmie się sprawą Wrzosek

W czwartek były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta przekazał, że złożył w sprawie prokurator Wrzosek zażalenie. Sąd ma zająć się sprawą.

"Wczoraj w imieniu klubu @pisorgpl złożyłem do sądu zażalenie na umorzenie sprawy Ewy Wrzosek polegającej na podpisywaniu przez nią jako prokurator dokumentów przygotowanych przez prywatną kancelarię, poza urzędowym obiegiem prokuratury. Zażalenie kwestionuje kluczowy wniosek prokuratury polegający na tym, że według kolegów Wrzosek urzędujących w @PK_GOV_PL takie działania miały «znikomą społeczną szkodliwość»” – napisał Kaleta na swoim koncie na platformie X.

W piśmie posłowie PiS wskazali, że działania Wrzosek były "umyślne, naruszały podstawowe obowiązki prokuratora, godziły w prawidłowe funkcjonowanie". Z tego powodu umorzenie postępowania wobec prokurator powinno zostać uznane za bezzasadne.

"Klub PiS był zawiadamiającym w tej sprawie i zgodnie z utrwalonym orzecznictwem ma legitymację procesową do wniesienia zażalenia. Nie odpuścimy tej sprawy!" – zakończył swój wpis Kaleta.

