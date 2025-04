20 lat od śmierci Jana Pawła II. Morawiecki: Pokażmy, że Jego dzieło jest wciąż żywe

Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37. Przez wiele lat zmagał się z chorobą. W ostatnich miesiącach życia bardzo cierpiał. Ostatni raz ukazał się wiernym 30 marca 2005 r. Pojawił się w oknie podczas audiencji generalnej i w milczeniu pobłogosławił zgromadzonych wiernych na placu Świętego Piotra w Rzymie.

Morawiecki: Pokażmy, że dzieło Jana Pawła II jest wciąż żywe

W najnowszym nagraniu były premier Mateusz Morawiecki odniósł się do dziedzictwa Jana Pawła II. – 20 lat temu odszedł Jan Paweł II, jeden z największych, najwybitniejszych Polaków. Papież, który wprowadził Polskę i całe chrześcijański świat w trzecie tysiąclecie. To rocznica niezwykle ważne nie tylko dla katolików, ale dla wszystkich Polaków. Jan Paweł II ukształtował naszą duchowość, tożsamość. Ukształtował w wielkim stopniu także to, co i jak myślimy o sobie – mówił były szef rządu.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że "Jan Paweł II był człowiekiem, który patrzył w niebo, ale twardo stąpał po ziemi". – Służył Bogu i służył ludziom. Był też prawdziwym przewodnikiem. Wskazywał jak budować życie społeczne, oparte na wartościach. Ostrzegał, że państwo pozbawione trwałych fundamentów etycznych prędzej, czy później osunie się w moralną ruinę. To On w 1979 roku obudził w nas ducha wolności. Trudno sobie wyobrazić "Solidarność" i odzyskanie suwerenności bez Jego wsparcia – dodawał.

– Dziś, po dwóch dekadach od Jego śmierci, warto, abyśmy sami zapytali siebie, jak wiele z Jego nauczania wciąż pamiętamy. To dobry moment, aby na nowo odkryć Jana Pawła II. Wróćmy do Jego słów, zdjęć, filmów, aby przypomnieć sobie atmosferę Jego pielgrzymek do Polski. Jego dziedzictwo jest naszym dziedzictwem. Musimy je chronić. Nie możemy pozwolić go zniszczyć, ani zniekształcić. To nasza odpowiedzialność. On przez lata bronił naszych wartości i marzeń o wolnej Polsce. Teraz nasza kolej. Pokażmy, że Jego dzieło jest wciąż żywe. Zanieśmy je w przyszłość – zaapelował na koniec Morawiecki.

