Trwają rozmowy wysłanników Trumpa i Putina. Przebieg jest owiany tajemnicą

Informację jako pierwsza podała rosyjska agencja Interfax. Rozmowy miały miejsce w prestiżowym hotelu Grand Europe, położonym w samym sercu miasta. Jak dotąd, nie ujawniono żadnych szczegółów dotyczących omawianych tematów.

Rozmowy w cieniu napięć

W negocjacjach uczestniczyli Steve Witkoff, specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa ds. Bliskiego Wschodu, oraz Kiriłł Dmitriew, pełniący funkcję specjalnego przedstawiciela Władimira Putina ds. inwestycji i współpracy gospodarczej. Spotkanie to odbyło się w cieniu rosnącego napięcia między Waszyngtonem a Moskwą, na tle konfliktu ukraińskiego oraz braku postępów w rozmowach pokojowych.

Zarówno Kreml, jak i Departament Stanu USA odmówiły komentarza na temat wizyty i przebiegu rozmów. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, nie odpowiedział na pytania dotyczące ewentualnego udziału prezydenta Putina w spotkaniu. Z kolei rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu pozostawił bez odpowiedzi zapytania dziennikarzy portalu Axios.

Trump rozważa sankcje na Rosję

Według źródeł zbliżonych do Białego Domu, prezydent Trump wyraził ostatnio frustrację z powodu braku istotnych rezultatów w toczących się negocjacjach. W prywatnych rozmowach miał być "wściekły" z powodu ostatnich wypowiedzi Putina na temat Ukrainy. Osoba zaznajomiona z sytuacją przekazała, że jeśli do końca miesiąca nie zostanie zawarte porozumienie o zawieszeniu broni, Trump może rozważyć nałożenie dodatkowych sankcji na Rosję — zarówno w drodze dekretu prezydenckiego, jak i poprzez apel do Kongresu o wprowadzenie nowych regulacji.

Warto przypomnieć, że zaledwie tydzień wcześniej Steve Witkoff gościł Kiriłła Dmitriewa w Waszyngtonie. Spotkanie miało na celu przełamanie impasu w rozmowach między przedstawicielami obu krajów. Trwające obecnie rozmowy w Petersburgu mogą być kolejną próbą wypracowania warunków zawieszenia broni i rozpoczęcia realnego procesu politycznego, mającego na celu zakończenie wojny na Ukrainie.

