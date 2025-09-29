Giertych oburzony zeznaniami Ziobry: Składam zawiadomienie

Zbigniew Ziobro został doprowadzony przez policję na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Poseł PiS najpierw wnioskował o wyłączenie wszystkich członków komisji, a potem o wyłączenie przewodniczącej Magdaleny Sroki. Wniosek przepadł.

Podczas dzisiejszego przesłuchania Ziobro sporo czasu poświęcił Romanowi Giertychowi i sprawie Polnordu. – Wszystkie te gremia, jakby niezależnie od siebie, doszły do wniosku, wbrew narracji pana Giertycha, że nie są żadnym pokrzywdzonym w tej sprawie, tylko jest złodziejem, który organizował na dużą skalę proceder złodziejstwa i wyprowadzania milionów złotych z Polnordu, spółki kosztem akcjonariuszy – mówił.

Jest odpowiedź Giertycha

Do oskarżeń odniósł się już sam zainteresowany. Giertych zapewnia, że oskarżenia pod jego adresem są nieprawdziwe. "Składam zawiadomienie na pana Ziobrę. Składa fałszywe zeznania, zniesławia i znieważa" – napisał.

"Przegrał ze mną w sądach sześć razy gdy próbował udowadniać swoje plugawe i fałszywe oskarżenia. Mścił się za to, że go nie przyjąłem do pracy, to wymyślił aferę. Podsłuchiwał mnie Pegasusem i na końcu nawet CBA mu powiedziało, że nie znalazło żadnych przestępstw. Zero pozostanie zawsze zerem" – napisał Giertych.

Ziobro zatrzymany na lotnisku

Zaraz po wylądowaniu na lotnisku Okęcie, Zbigniew Ziobro został zatrzymany przez policję. Policjanci czekali na polityka na schodach służących pasażerom do opuszczenia samolotu. Następnie polityk PiS został zaprowadzony do samochodu i ruszył w drogę na posiedzenie sejmowej komisji śledczej.

Już w niedzielę wieczorem Ziobro mówił w mediach, że przebywa w Brukseli, skąd w poniedziałek rano przybędzie do stolicy. Pomimo tego, o godz. 6 rano policja szukała polityka w jego domu w Jeruzalu. – Policjanci przed chwilą podjęli próbę realizacji nakazu doprowadzenia świadka, zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie – powiedziała dziennikarzom oficer prasowa policji w Skierniewicach mł. asp. Aneta Placek.

