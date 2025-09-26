Prezes TK napisał do szefa policji w sprawie Ziobry. Jest reakcja
Prezes TK napisał do szefa policji w sprawie Ziobry. Jest reakcja

Zbigniew Ziobro zatrzymany przez policję
Zbigniew Ziobro zatrzymany przez policję Źródło: PAP / Rafał Guz
Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski skierował list do komendanta głównego policji Marka Boronia. Pojawiła się reakcja.

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski napisał list do komendanta głównego policji Marka Boronia, w którym ostrzegł przed możliwymi konsekwencjami siłowego doprowadzenia Zbigniewa Ziobry przed sejmową komisję śledczą.

Szef TK wskazał, że ewentualne wykonanie przez funkcjonariuszy policji bezprawnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości na posiedzenie komisji ds. Pegasusa "może rodzić odpowiedzialność prawną, w tym także karną".

Posiedzenie zaplanowano na 29 września. Ziobro osiem razy nie stawił się dobrowolnie przed komisją. Argumentował, że zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, komisja działa nielegalnie, a więc nie może jej uwiarygadniać swoją obecnością na posiedzeniu.

"Policja nie może wybierać, które postanowienia realizuje"

– Policja nie ma możliwości nie wykonać postanowienia sądu, nie ma podstaw prawnych do odmowy, nie może wybierać, które postanowienia realizuje, a które nie. My nie mamy dostępu do akt śledztwa, mamy po prostu wykonać czynność techniczną, na którą zawsze osoba może złożyć zażalenie do sądu – skomentowała w rozmowie z Wirtualną Polską Katarzyna Nowak, oficer prasowa komendanta głównego policji.

Przypomnijmy, że 16 września Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a obecnego posła i wiceprezesa PiS Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Decyzję w formie zarządzenia wydała na posiedzeniu niejawnym sędzia Magdalena Wójcik.

8 sierpnia Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające, w którym nakazał wstrzymanie działań wobec byłego szefa resortu sprawiedliwości do czasu wykonania wyroku TK z 10 września 2024 r. Wyrok ten głosi, że uchwała Sejmu o powołaniu tzw. komisji ds. Pegasusa jest niezgodna z konstytucją. "Dopiero ewentualne powołanie komisji w sposób zgodny z obowiązującym w RP porządkiem prawnym pozwoliłoby na dokonywanie przez nią faktycznych i prawnych czynności, w tym wzywanie świadków" – zaznaczono.

Opracował: Dawid Sieńkowski
Źródło: Wirtualna Polska
