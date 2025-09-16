Ziobro reaguje na decyzję sądu. "Przestępstwo nie może być źródłem prawa"

Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie zaplanowano na 29 września. Były minister sprawiedliwości osiem razy nie stawił się dobrowolnie na posiedzeniu komisji. Ziobro podkreśla, że zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, komisja działa nielegalnie, a więc po prostu nie może jej uwiarygadniać swoją obecnością na posiedzeniu.

We wtorek odniósł się do decyzji sądu. – Mamy do czynienia z sytuacją, w której premier Donald Tusk, mimo ciążącego na nim obowiązku, nie publikuje kolejnych wyroków TK. Tym samym w sposób oczywisty łamie prawo, popełnia przestępstwo – oświadczył były minister sprawiedliwości. Przedstawił także postanowienie tymczasowe Trybunału zakazujące sądom stosowania wobec niego środków przymusu bezpośredniego: – Niektórzy sędziowie decydują się uprawiać politykę pod przykrywką wymiaru sprawiedliwości

– Przestępstwo premiera nie może być źródłem prawa. Źródłem prawa dla sądów jest Konstytucja, która jasno mówi, że wyroki TK są powszechnie obowiązujące i niepodważalne. Uchwała izb Sądu Najwyższego stawia kropkę nad "i" – zaznaczył polityk.

Ziobro: Naruszane są moje prawa jako obywatela

Zdaniem Zbigniewa Ziobry "skala upolitycznienia wśród sędziów w Polsce" doszła do punktu, w którym gdy "orzeczenie TK nie jest po myśli polityków KO, sędziowie są głusi i nie przyjmują do wiadomości nawet wspólnej uchwały izb Sądu Najwyższego". – Dlatego w tej sprawie, uznając jako obywatel, że naruszane są moje prawa konstytucyjne, pojawia się kolejna decyzja w tej samej sprawie o przesłuchanie przed nieistniejącą komisją i wniosek o moje zatrzymanie, wystąpiłem do TK ze skargą konstytucyjną oraz złożyłem wniosek o wydanie tymczasowego zabezpieczenia, który ma uniemożliwić dalsze nieodwracalne naruszanie praw i wolności każdego obywatela – powiedział Ziobro.

Wskazał też, że TK przychylił się do jego argumentacji. – Wydał postanowienie tymczasowe zakazujące sądom wydawania kolejnych decyzji, które prowadziłyby do pozbawienia mnie podstawowych praw. (...) Uznał zagadnienie prawne za istotne i należy sądzić, że kolejne pozbawienie wolności prowadziłoby do naruszenia podstawowych wolności obywatelskich – zaznaczył.

Następnie były szef MS przedstawił postanowienie tymczasowe TK, datowane na 8 sierpnia 2025 r. – Wynika z niego jasno, że trybunał zakazuje sądowi Okręgowemu w Warszawie i Sądowi Apelacyjnemu w Warszawie stosowania środków przymusu i doprowadzenia mnie przed komisję, która na mocy wcześniejszego wyroku została zdelegalizowana – opisał.

– W mojej decyzji to działanie jest prawnie nieskuteczne. Złożę zawiadomienie na panią sędzię, która moim zdaniem dopuściła się nadużycia władzy. Niektórzy sędziowie decydują się uprawiać politykę pod przykrywką wymiaru sprawiedliwości – podsumował polityk.

