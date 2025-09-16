Sroka: Jest zgoda sądu na przymusowe doprowadzenie Ziobry przed komisję

O decyzji sądu poinformowała przewodnicząca komisji poseł Magdalena Sroka. "Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Posiedzenie odbędzie się 29.09" – napisała na portalu X. Decyzję w formie zarządzenia wydała na posiedzeniu niejawnym sędzia Magdalena Wójcik.

Komisja śledcza do spraw Pegasusa chce przesłuchać Zbigniewa Ziobrę w związku z wykorzystywaniem oprogramowania Pegasus. Były minister sprawiedliwości osiem razy nie stawił się dobrowolnie na posiedzeniu komisji. Ziobro podkreśla, że zgodnie z decyzją Trybunału Konstytucyjnego, komisja działa nielegalnie, a więc po prostu nie może jej uwiarygadniać swoją obecnością na posiedzeniu.

"Bez nadmiernej represyjności"

– Mamy za sobą trzy posiedzenia komisji, za które (Zbigniew Ziobro – red.) nie przedstawił żadnego usprawiedliwienia. Wobec tego sąd zdecydował, że przesłanki, o których mowa w artykule 285 Kodeksu postępowania karnego, a więc uporczywe niestawiennictwo, uporczywe uchylanie się od składania zeznań, które stanowią podstawę do orzeczenia takiego środka, zostały spełnione – oświadczyła rzecznik sądu sędzia Anna Ptaszek. – Policja ma doprowadzić pana Ziobrę na posiedzenie. Oczywiście zakładamy, że zrobi to bez nadmiernej represyjności, żeby nie pozbawiać go wolności zbyt długo – dodała.

Od wtorkowego orzeczenia przysługuje zażalenie w terminie siedmiu dni, liczonym od doręczenia mu pisemnego uzasadnienia.

Przypomnijmy, że już raz były szef MS został doprowadzony siłowo na posiedzenie. 31 stycznia policja zatrzymała Zbigniew Ziobrę po wywiadzie w TV Republika, lecz gdy przybył on do Sejmu, ale członkowie komisji szybko zakończyli posiedzenie. Komisja uznała doprowadzenie za nieskuteczne i wnioskowała o areszt do 30 dni, czego sąd nie uwzględnił.

