W tych kwestiach Nawrocki może pójść rządowi na rękę

Dotychczas, przed dwa miesiące pełnienia urzędu prezydenta RP, Karol Nawrocki zawetował siedem ustaw. – Słyszę o przygotowanych przez rząd propozycjach podwyżek sześciu podatków. Konsekwentnie uznaję, że podwyższanie podatków jest rzeczą, której nie zamierzam akceptować jako prezydent Polski. Uznaję, że więcej wysiłku wymaga to od strony rządowej, żeby uszczelnić system podatkowy, żeby zadbać o finanse publiczne – zapowiedział podczas sierpniowej Rady Gabinetowej. Wtedy też szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugerował, że prezydent zawetuje również zmiany w opłacie cukrowej.

Z naszych ustaleń wynika jednak, że nie jest to wcale przesądzone – donosi Wirtualna Polska. – Analizujemy propozycję Ministerstwa Finansów. Decyzja będzie trudna, bo nowelizacja z jednej strony podnosi opłatę. Nawet jeśli nieznacznie, to jednak podnosi. Z drugiej strony propozycja zakłada rozsądne uszczelnienie przepisów. A właśnie tego od rządu oczekuje prezydent. Dziś system jest dziurawy i sprzyja optymalizacji podatkowej – mówi osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego. Resort finansów chce, aby opłata od zawartości cukrów powyżej 5 gramów na 100 ml lub za obecność substancji słodzących wzrosła z 0,50 zł do 0,70 zł za litr napoju.

"Kolejnym aktem prawnym, który Karol Nawrocki może zaakceptować, jest projekt ustawy o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), przygotowany przez Ministerstwo Klimatu. ROP to uzupełnienie systemu kaucyjnego, który obowiązuje od 1 października" – czytamy.

Nawrocki szykuje się do weta

Jednocześnie z KPRP słychać, które projekty raczej nie zostaną podpisane. To ustawa o kryptoaktywach, którą niedawno przegłosował Sejm. – Koalicja odrzuciła poprawki PiS i Konfederacji, które mogły uratować tę ustawę. W tej sytuacji nie ma innego wyjścia. Będzie weto – mówi Wirtualnej Polsce osoba z otoczenia prezydenta.

Los ustawy o kryptoaktywach ma podzielić też forsowane przez Ministerstwo Finansów podniesienie akcyzy na alkohol.

