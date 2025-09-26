Pakt PiS i Konfederacji? Bosak: Nie wykluczam

Im bliżej do kolejnych wyborów parlamentarnych, tym więcej opinii dotyczących możliwych sojuszy pojawia się w debacie publicznej. Padają również pomysły dotyczące ewentualnych perspektyw na współpracę Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją w kontekście Senatu.

Do sprawy odniósł się w piątek wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

Bosak: Skoro partie lewicowe mogą zawiązywać porozumienie, to inne też

– Nie ma takich rozmów. Natomiast od momentu, kiedy partie lewicowe zawiązały porozumienie w celu wygrywania, mieliśmy pakt senacki, to był pakt o charakterze lewicowym czy centrowo-lewicowym – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył polityk Konfederacji, PSL jest lewicowy, ponieważ "działał legalnie w czasach komunizmu".

– Jeżeli partie o profilu lewicowym mogą zawiązywać porozumienie po to, żeby wygrywać, to inne partie też mogą zawiązywać. Natomiast nikt o tym w tej chwili nie dyskutuje. Niczego nie wykluczam, uważam że powinniśmy szukać partnerów po to, żeby wygrywać, nie szukać w jednej partii, tylko w różnych – powiedział Bosak.

– Jeżeli partie o profilu centrowym chciałyby wspólnie z nami wygrywać wybory do Senatu, wystawiając dobrych kandydatów propolskich, konserwatywnych czy wolnościowych czy narodowych, powinniśmy o tym rozmawiać – dodał.

Sasin krytykuje Mentzena, ale chwali Bosaka

W ubiegłym tygodniu poseł PiS Jacek Sasin skrytykował Sławomira Mentzena za jego ostre słowa pod adresem Jarosława Kaczyńskiego.

– Uważamy, że jeśli mamy budować dzisiaj zręby jakiejś przyszłej współpracy politycznej, albo również współpracy politycznej dzisiaj, bo w opozycji też można współpracować i można wspólne projekty przedstawiać i to byłoby też na pewno bardzo dobre, to nie należy o liderze partii, która jest potencjalnym sojusznikiem, albo nawet dzisiaj może być sojusznikiem w opozycji, mówić, że jest to polityczny gangster, a tak się raczył właśnie wyrazić o prezesie Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Mentzen – podkreślił polityk PiS na antenie RMF FM.

Sasin zwrócił uwagę, że Mentzen wywodzi się ze środowiska politycznego Janusza Korwin-Mikkego. W zupełnie innym tonie wypowiedział się na temat drugiego lidera Konfederacji.

– Mam wrażenie, że pan marszałek Bosak jest znacznie bardziej umiarkowany w tych poglądach społecznych, niż Sławomir Mentzen, który wyrasta chyba z tego nurtu, który reprezentował swego czasu Janusz Korwin-Mikke, więc to jest, można powiedzieć, z inną twarzą, ale podobna filozofia państwa i społeczeństwa – powiedział były szef MAP.

