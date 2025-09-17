"Nie atakuje PiS-u". Sasin chwali Bosaka

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił "Deklarację Polską". Podkreślił, że deklaracja ta "powstała w odpowiedzi na konieczność wyjaśnienia podziałów". Jak wskazał, to propozycja skierowana przede wszystkim do Konfederacji.

W odpowiedzi Sławomir Mentzen opublikował na platformie YouTube nagranie, w którym nazwał lidera PiS "politycznym gangsterem". – Nie mam powodu, żeby temu człowiekowi ufać i za wszelką cenę dążyć do koalicji z nim. Jeżeli ta koalicja skończyłaby się tak, że on nas politycznie zniszczy, a do tego robił rzeczy, na które się nie zgadzamy, to jaki jest sens zawiązywania takiej koalicji? Właściwie żaden – mówił.

Sasin: Bosak wypowiada się w sposób bardzo zrównoważony

Słowa Mentzena odbiły się szerokim echem w szeregach polityków Prawa i Sprawiedliwości. Do postawy lidera Konfederacji odniósł się były minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Poseł PiS jako alternatywę wskazał wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka.

– Krzysztof Bosak jest politykiem, który wypowiada się w sposób bardzo zrównoważony, przede wszystkim nie atakuje dzisiaj Prawa i Sprawiedliwości, liderów Prawa i Sprawiedliwości, raczej polemizuje, ale nie atakuje – stwierdził Sasin.

Polityk PiS: Mentzen wyrasta z nurtu Korwin-Mikkego

– Uważamy, że jeśli mamy budować dzisiaj zręby jakiejś przyszłej współpracy politycznej, albo również współpracy politycznej dzisiaj, bo w opozycji też można współpracować i można wspólne projekty przedstawiać i to byłoby też na pewno bardzo dobre, to nie należy o liderze partii, która jest potencjalnym sojusznikiem, albo nawet dzisiaj może być sojusznikiem w opozycji, mówić, że jest to polityczny gangster, a tak się raczył właśnie wyrazić o prezesie Prawa i Sprawiedliwości Sławomir Mentzen – podkreślił polityk PiS.

Jacek Sasin zwrócił uwagę, że Sławomir Mentzen wywodzi się ze środowiska politycznego Janusza Korwin-Mikkego.

– Mam wrażenie, że pan marszałek Bosak jest znacznie bardziej umiarkowany w tych poglądach społecznych, niż Sławomir Mentzen, który wyrasta chyba z tego nurtu, który reprezentował swego czasu Janusz Korwin-Mikke, więc to jest, można powiedzieć, z inną twarzą, ale podobna filozofia państwa i społeczeństwa – powiedział były szef MAP.

