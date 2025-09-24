"Przyszłość należy do Konfederacji”. Były doradca Dudy dołączył do Mentzena

O tym, że Łukasz Rzepecki dołącza do Nowej Nadziei, poinformował w środę na konferencji prasowej w Sejmie prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen.

– Łukasz Rzepecki włączył się w moją kampanię prezydencką wiosną. Włożył w nią dużo pracy. To był bardzo przydatny wkład w tę kampanię – mówił.

Sławomir Mentzen podkreślił, że „nie jest to pierwszy moment, w którym Łukasz Rzepecki pojawił się na scenie politycznej”. – W 2015 roku został posłem PiS i musiał PiS opuścić, ponieważ sprzeciwił się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Sprzeciwił się podnoszeniu podatków. Teraz Jarosław Kaczyński twierdzi, że wcale podatków nie podnosił. Łukasz Rzepecki jest żywym dowodem, ofiarą tego, czego Jarosław Kaczyński się teraz wypiera – powiedział.

Lider Nowej Nadziei zauważył, że „Łukasz Rzepecki jako jeden z pierwszych zaczął wysyłać Jarosława Kaczyńskiego na emeryturę”. – Wydaje mi się, że wytrwał w tym zdaniu. Myślę, że obaj się z tym zgadzamy i dlatego nasza współpraca będzie się bardzo dobrze układać – wskazał.

Sławomir Mentzen zwrócił uwagę, że Łukasz Rzepecki „jest bardzo ideowym, bardzo pracowitym i bardzo zaangażowanym człowiekiem”. Jestem przekonany, że jego dołączenie do Konfederacji bardzo nam pomoże w walce o silną, dumną i bogatą Polskę – stwierdził.

Łukasz Rzepecki dołącza do Konfederacji

We wpisie na platformie X Łukasz Rzepecki podkreślił, że to dla niego ważny moment i wielki zaszczyt.

„Znacie mnie, wiecie że mam swoje poglądy. Słowo, które komuś daję jest dla mnie święte. Przyszło mi też zapłacić za taką postawę wysoką cenę, tak to nieraz bywa, jak ktoś ma twardy kręgosłup i sprzeciwia się podwyżkom jakichkolwiek danin i opłat realizując obietnice dane swoim wyborcom” – podkreślił.

Łukasz Rzepecki przypomniał, że przez ostatnich pięć lat był doradcą prezydenta RP.

„Jednym z celów mojej pracy było łączenie Kancelarii Prezydenta RP ze środowiskiem Konfederacji. Było to dla wszystkich naturalne, że akurat ja się tym zajmowałem. Jak wiecie współpraca pomiędzy prezydentem RP a Konfederacją była efektywna” – dodał.

Podkreślił, że nigdy nie miał żadnych wątpliwości, gdy wsparł w wyborach prezydenckich Sławomira Mentzena. – Jest osobą wiarygodną, która niezmienne poglądy głosi od lat – walcząc każdego dnia o dumną, silną i suwerenną Polskę – napisał.

„Dzisiaj oficjalnie dołączając do Nowej Nadziei i wchodzę w projekt Konfederacja. Mogę powiedzieć jedno – czuję się jakbym był w tym projekcie od zawsze! Jestem przekonany, że przyszłość należy do Konfederacji” – stwierdził Łukasz Rzepecki.

Łukasz Rzepecki był posłem na Sejm RP VIII kadencji. W latach 2015-2020 był doradcą prezydenta Andrzeja Dudy.

