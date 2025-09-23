Czarnek uderza w Mentzena: Niepoważne, obraźliwe zachowanie wobec Kaczyńskiego

– Ma miejsce niepoważne zachowanie Sławomira Mentzena względem Jarosława Kaczyńskiego, a można to nawet nazwać obraźliwym zachowaniem – ocenił Czarnek, odnosząc się do toczącej się od kilku dni ostrej wymiany zdań na linii Sławomir Mentzen-Jarosław Kaczyński. Polityk PiS zastanawiał się nad motywacjami lidera Konfederacji. – Nie wiem, co się stało ze Sławomirem Mentzenem po 1 czerwca, zwłaszcza po 18 maja. Czy chodzi o te tylko 15 proc., czy miał nadzieję na II turę wyborów – mówił.

"Mamy tutaj rzeczywiście sporą różnicę zdań w wielu kwestiach"

Zaapelował jednocześnie o powściągliwość w politycznym sporze. – Mamy tutaj rzeczywiście sporą różnicę zdań w wielu kwestiach, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie gospodarcze i społeczne. Ale to nie jest powód, żeby rzucać inwektywy pod adresem prezesa Jarosława Kaczyńskiego – podkreślił. Zdaniem Czarnka dziś nie ma także podstaw do rozmów o koalicji PiS z Konfederacją. – W tym momencie tych okoliczności nie ma, pewnie wyłonią je nowe wybory parlamentarne, które odbędą się regularnie dopiero za dwa lata i wtedy będziemy mówić o koalicjach — stwierdził.

Były minister edukacji odniósł się również do kwestii ustrojowych, krytykując obowiązującą konstytucję. – Absurdalny polski system rządów spotykany jest tylko w polskiej konstytucji, która najpierw była pisana przeciwko Wałęsie, a później pod Kwaśniewskiego – mówił. – Ten system trzeba natychmiast wyrzucić do kosza i pójść albo w kierunku systemu kanclerskiego i parlamentarno-gabinetowego, albo prezydenckiego – dodał Czarnek.

Mentzen zarzucił Kaczyńskiemu nieumiejętność stworzenia "dobrej koalicji"

– On nie potrafi wejść w taką koalicję. Jarosław Kaczyński tak naprawdę jest jedynym problemem dla powstania jakiegoś szerokiego obozu prawicowego. Jeżeli komuś zależy na takim obozie, powinien poprosić Jarosława Kaczyńskiego, żeby odszedł na emeryturę, bo to on w tym momencie to blokuje – powiedział kilka dni temu Sławomir Mentzen w wywiadzie u Bogdana Rymanowskiego.

Wypowiedź ta wywołała późniejszą ostrą wymianę zdań pomiędzy PiS-em a Konfederacją, w której m.in. Jarosław Kaczyński zarzucił Konfederacji "bezczelne oszustwo" w kwestii podwyższenia przez rząd Zjednoczonej Prawicy podatków – Nie wierzcie państwo w to bezczelne oszustwo, które wmawia nam w szczególności Konfederacja, że myśmy podwyższali podatki – mówił.

