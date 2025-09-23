"Nie tylko niemiecki, ale też ruski agent". Mentzen uderza w Tuska

– Niesamowita sprawa. Okazało się, że Donald Tusk jest nie tylko niemieckim, ale jest też ruskim agentem – powiedział na nagraniu opublikowanym w social mediach Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji. Dodał, że "sami zobaczcie – niedawno zamknął granicę z Białorusią". – Wtedy od razu mówiliśmy, że to bez sensu, że tracą na tym polskie firmy transportowe, traci na tym polski handel, tracą na tym handel z Chinami. Gospodarczo to jest kompletnie bez sensu. Korzystają na tym tylko Litwini, Łotysze oraz Ukraińcy – mówił.

twitter

Sławomir Mentzen podkreślił, że "wtedy słyszeliśmy, że musimy być ruskimi agentami, skoro zależy nam na otwarciu przejścia granicznego z Białorusią, że to jest ruska agentura". – Po czym co? Dzisiaj Donald Tusk mówi, że otwiera jutro przejście graniczne z Białorusią. Więc są tylko dwie możliwości. Albo Donald Tusk jest ruskim agentem, albo to zamknięcie przejścia granicznego od samego początku było kompletnie bez sensu – zaznaczył lider Nowej Nadziei.

Tusk otwiera przejścia graniczne z Białorusią

Premier Donald Tusk poinformował we wtorek o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych. – Tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad – powiedział.

Szef rządu przekazał, że zostaną one otwarte o północy ze środy na czwartek. Zauważył, że ćwiczenia Zapad-2025 się zakończyły, a co za tym idzie zmniejszyły się zagrożenia związane z agresywną postawą wschodnich sąsiadów Polski.

– Biorąc pod uwagę oczywiście także interesy gospodarcze polskich przewoźników, także PKP Cargo, uznaliśmy, że ten środek zapobiegawczy spełnił swoje zadanie – wyjaśnił.

Premier zwrócił uwagę, że możliwość zamknięcia przejść granicznych pozostaje cały czas w rękach rządu.

Bosak interweniował ws. polskich ciężarówek

We wtorek rano, przed ogłoszeniem decyzji o otwarciu przejść granicznych z Białorusią, wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak zapowiedział interwencję w sprawie ponad tysiąca ciężarówek należących do polskich przedsiębiorców, które miały zostać„uwięzione” na Białorusi w wyniku zamknięcia granicy.

Od 12 września wszystkie przejścia graniczne z Białorusią były zamknięte do odwołania. Zawieszenie ruchu granicznego z Białorusią obowiązuje w obu kierunkach, czyli wyjazdu z Polski na Białoruś i wjazdu do naszego kraju.

Czytaj też:

Polska otwiera granicę z Białorusią. Tusk ogłosił decyzjęCzytaj też:

Konfederacja interweniuje u premiera. "Musi natychmiast podjąć decyzję"