Polska otwiera granicę z Białorusią. Tusk ogłosił decyzję

O decyzji, która została podjęta wspólnie z szefem MSWiA, premier poinformował we wtorek przed posiedzeniem rządu.

– Minister spraw wewnętrznych i administracji wyda za chwilę stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad – powiedział Tusk.

Podkreślił, że wspólne ćwiczenia wojsk Rosji i Białorusi zakończyły się. Przypomniał, że równocześnie odbywały się ćwiczenia sojusznicze na dużą skalę na terenie Polski, które "zostały ocenione jako udane".