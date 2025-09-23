Polska otwiera granicę z Białorusią. Tusk ogłosił decyzję
Kraj

Polska otwiera granicę z Białorusią. Tusk ogłosił decyzję

Dodano: 
Grafika pilne
Grafika pilne Źródło: DoRzeczy.pl
W nocy ze środy na czwartek przejścia graniczne z Białorusią zostaną otwarte - poinformował premier Donald Tusk.

O decyzji, która została podjęta wspólnie z szefem MSWiA, premier poinformował we wtorek przed posiedzeniem rządu.

– Minister spraw wewnętrznych i administracji wyda za chwilę stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad – powiedział Tusk.

Podkreślił, że wspólne ćwiczenia wojsk Rosji i Białorusi zakończyły się. Przypomniał, że równocześnie odbywały się ćwiczenia sojusznicze na dużą skalę na terenie Polski, które "zostały ocenione jako udane".

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
