"Mamy taką potrzebę". Polska wznowi produkcję zakazanej broni

Wiceminister obrony Paweł Zalewski w rozmowie z agencją Reuters poinformował, że Polska chce jak najszybciej rozpocząć produkcję min przeciwpiechotnych, które zostaną rozmieszczone na granicy z Białorusią oraz obwodem królewieckim. Niewykluczone, że część z nich zostanie również wyeksportowana na Ukrainę.

Zalewski wskazał, że MON chciałoby, aby produkcja min rozpoczęła się w przyszłym roku, ale nie jest jeszcze pewien, czy będzie to możliwe.

Polska rozpoczęła proces wycofywania się z Konwencji Ottawskiej w sierpniu. Wkrótce potem rząd ogłosił, że planuje rozpocząć produkcję min przeciwpiechotnych, jeśli zajdzie taka potrzeba

Jarosław Zakrzewski, prezes polskiego koncernu zbrojeniowego Belma powiedział, że w przyszłym roku firma będzie w stanie wyprodukować do 1,2 miliona min wszystkich typów, w tym przeciwpiechotnych. Dodał, że obecne tempo produkcji wynosi około 100 000 min rocznie.

Polska wypowiada Traktat Ottawski

Traktat Ottawski to konwencja o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu. Ma na celu wyeliminowanie użycia min przeciwpiechotnych jako środka walki zbrojnej. W Polsce został podpisany oraz ratyfikowany i wszedł w życie 1 czerwca 2023 r.

"W świetle niestabilnego środowiska bezpieczeństwa, naznaczonego agresją Rosji i jej ciągłym zagrożeniem dla społeczności euroatlantyckiej, niezbędna jest ocena wszystkich środków odstraszania i obrony" – poinformowano we wspólnym oświadczeniu ministrów obrony Estonii, Łotwy, Litwy i Polski, które w marcu przekazał litewski resort. Jak zaznaczono, zagrożenia militarne dla państw członkowskich NATO graniczących z Rosją i Białorusią znacząco wzrosły.

"W świetle tych rozważań, my – ministrowie obrony Estonii, Łotwy, Litwy i Polski – jednogłośnie rekomendujemy wycofanie się z Konwencji Ottawskiej. Podejmując tę decyzję, wysyłamy jasny komunikat: nasze kraje są przygotowane i mogą użyć wszelkich niezbędnych środków do obrony naszego terytorium i wolności" – dodano.

