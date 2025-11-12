"Jest chamem i kłamcą". Wipler o Kaczyńskim

Na linii Prawo i Sprawiedliwość – Konfederacja dochodzi do coraz ostrzejszej wymiany zdań. Podczas programu "Polityczny WF z gościem" (Polsat News) prowadzący przytoczył słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości z jednej z konferencji prasowych. – Jeżeli ktoś cierpi na jakieś niedostatki, to jednak powinien najpierw się doprowadzić do dobrego stanu, a dopiero później przejść do polityki. A jeżeli to jest niemożliwe, to trudno. Ja niestety też nie mogłem zostać koszykarzem, a marzyłem o tym – mówił lider PiS, pytany o pakt senacki z Konfederacją.

Sławomir Mentzen przyznał, że odebrał to jako sugestię dotyczącą zespołu Aspergera, z którym zmaga się polityk Konfederacji. – Jarosław Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem. Wykorzystuje moją chorobę do uderzania we mnie – ocenił stanowczo.

Ostre słowa Wiplera o Kaczyńskim

Co ciekawe, słowa Sławomira Mentzena potwierdził w środowej rozmowie z Radiem Zet inny poseł Konfederacji, Przemysław Wipler.

– Jest chamem i kłamcą – powiedział były członek klubu parlamentarnego PiS.

Na pytanie o szacunek do starszych osób, Wipler odpowiedział: "Starsze osoby, które mówią ci, że jest nieporozumieniem twoja obecność w polityce, z uwagi na to, że funkcjonujesz inaczej, niż inni, starsze osoby, wykluczające setki tysięcy Polaków z normalnego funkcjonowania, mówiące: zostańcie w domu i się wyleczcie z rzeczy, które są niewyleczalne, to są chamy". – I tyle – dodał.

Polityk Konfederacji: Nawrocki stara się być liderem Polaków

Przemysław Wipler odniósł się również do przebiegu Marszu Niepodległości i roli, jaką odegrał prezydent Karol Nawrocki.

– Liderem prawicy kto jest, będą zdania podzielone, ale wczoraj gospodarzem, jednym z gospodarzy, był Krzysztof Bosak, on tam przemawiał nie jako polityk, ale jako jedna z osób, które są ojcami Marszu Niepodległości – zaznaczył poseł Konfederacji.

Komentując status Karola Nawrockiego, polityk zaznaczył: "Jest niewątpliwie liderem szeroko rozumianej prawicy, ale stara się być liderem Polaków i to jest rola, w którą on stara się wchodzić i to, że nie boi się stanąć między ludźmi, nie za barierkami, kordonami (...) tylko wchodzi w ludzi i się tego nie boi, to jest coś, czego nie robił żaden prezydent przed nim i to jest przejaw odwagi i charakteru".

