"Jest w bardzo trudnej sytuacji". Polityk Konfederacji o Nawrockim

Wicemarszałek Sejmu we wtorkowej rozmowie z Telewizją Republika wskazał na oczekiwania, z jakimi musi się mierzyć głowa państwa przy jednoczesnych deficytach związanych z zakresem kompetencji.

– Prezydent jest w mojej ocenie w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że ludzie patrzą tradycyjnie na prezydenta z wielkim podziwem, z respektem i przekonaniem, że ma wielką władzę, wynikającą z blichtru, który otacza prezydenta. Moim zdaniem prezydent nie ma wielkiej władzy. Moim zdaniem główną bronią prezydenta jest po prostu prawda, tzn. bezpośrednia komunikacja z Polakami i bezpośrednie mówienie im tego, co się dzieje – powiedział Bosak.

Jak Nawrocki wypada na tle Dudy? Bosak nie ma złudzeń

Krzysztof Bosak nawiązał też do działań poprzednika Karola Nawrockiego.

– Moim zdaniem prezydent Andrzej Duda oszczędnie używał tego narzędzia, raczej postrzegał swoją rolę jako kogoś, kto ma w pewien sposób być może pokrzepiać naród w trudnej sytuacji, nie odsłaniając degrengolady państwa w pełni. Wydaje mi się, że prezydent Karol Nawrocki idzie w inną stronę – powiedział polityk Konfederacji.

– Raczej ma zamiar nie ukrywać negatywnych procesów, przynajmniej nie dłużej niż przez parę dni czy parę tygodni. Dobrze, że odsłonił sytuację z izolowaniem ośrodka prezydenckiego od informacji ze służb specjalnych – doda.

Polityk Konfederacji: Prezydent nie bał się konfliktu

Wicemarszałek Sejmu pochwalił postawę głowy państwa podczas pierwszych spotkań z przedstawicielami rządu. Jak zaznaczył, Nawrocki "nie bał się konfliktu".

– Prawda jest główną bronią, ponieważ mamy demokrację, mamy kadencyjność, społeczeństwo, żeby wyciągnęło wnioski ze złej władzy, musi znać fakty. Oczy narodu zawsze są skupione na prezydencie, to, co prezydent mówi, co przekazuje. Wszyscy urzędnicy, funkcjonariusze, może niektórzy nieoficjalnie, żołnierze będą przekazywać, co się dzieje w państwie, prezydent będzie miał tych informacji dużo i myślę, że główną kompetencją prezydenta jest bezpośrednia komunikacja z Polakami i mówienie im, co się dzieje naprawdę i wskazywanie też pewnego kierunku, czyli przywództwo na poziomie państwowym – podkreślił Krzysztof Bosak.

– Dlatego liczę na to, że te rady, które zawiązują się przy prezydencie, w tym zapowiedziana Rada Konstytucyjna, odegrają istotną rolę w naprawie naszego państwa – dodał.

