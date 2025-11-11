Prezydent na Marszu Niepodległości. Tak został przywitany

W sieci pojawiły się już pierwsze nagrania, ukazujące udział Karola Nawrockiego w największym wydarzeniu organizowanym z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości. Są nagrania

Na krótkim filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych przez Kancelarię Prezydenta widzimy, jak głowa państwa została przywitana przez uczestników Marszu Niepodległości. Wiele osób chciało uścisnąć dłoń prezydenta.

Na innym nagraniu Karol Nawrocki maszeruje z biało-czerwoną flagą wraz z innymi uczestnikami wydarzenia. Towarzyszy mu szef jego gabinetu Paweł Szefernaker.

Prezydent: To bardzo szczególne wydarzenie

Przypomnijmy, że tłumacząc swoją obecność na Marszu Niepodległości Nawrocki mówił w TV Republika, że to nie pierwszy raz weźmie udział w tym wydarzeniu, ale po raz pierwszy jako prezydent. – To bardzo szczególne wydarzenie, takie miejsce, gdzie mogą się połączyć wszyscy Polacy w celebrowaniu przywiązania do naszych wartości, tożsamości – argumentował.

Według niego, 11 listopada jest najważniejszą polską rocznicą. – Po walce pięciu pokoleń, walce, pracy, konsekwentnemu dążeniu do tego, aby Polska była wolną i niepodległą, ten 11 listopada stał się dniem, w którym odzyskaliśmy swój własny dom, czyli Polskę – wskazał Nawrocki.

Marsz Niepodległości 2025

Przypomnijmy, że że tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 modlitwą na stołecznym rondzie Romana Dmowskiego. Godzinę później miało miejsce otwarcie marszu. Następnie odśpiewano hymn i wygłoszone zostały przemówienia. Po nich uczestnicy wyruszyli tradycyjną trasą na błonia Stadionu PGE Narodowego.

Oprócz prezydenta udział w marszu biorą udział politycy Konfederacji, Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

