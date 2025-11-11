Zgrzyt przed Marszem Niepodległości. Wezwali policję na "gaśnicę" Brauna

O incydencie poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych politycy Konfederacji Korony Polskiej, w tym jej lider Grzegorz Braun.

Organizatorzy Marszu Niepodległości wezwali policję na punkt partii Brauna. "Śmieszni ludzie"

"Jacyś śmieszni ludzie z zarządu ⁦Stow.MarszNiepodległości⁩ wezwali ⁦policję⁩, żeby usunąć punkt orientacyjny Konfederacji Korony Polskiej wzniesiony na błoniach ⁦Stadionu Narodowego. Nic to, #FrontGaśnicowyZwycięży" – napisał na platformie X europoseł Braun.

twitter

W podobnym tonie głos zabrał Włodzimierz Skalik. "Niestety, to nie władze Warszawy a samo stowarzyszenie Marszu Niepodległości wezwało służby do usunięcia punktu orientacyjnego Korony na Błoniach Stadionu Narodowego. Tak czy inaczej idziemy i będziemy demonstrować Niepodległość. Szerokiego Frontu Gaśnicowego nic nie zatrzyma!" – napisał.

Organizatorzy nie odnieśli się jeszcze do zarzutów polityków Korony.

Marsz Niepodległości 2025

Przypomnijmy, że tegoroczny Marsz Niepodległości odbywa się pod hasłem "Jeden naród, silna Polska". Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 13.00 modlitwą na stołecznym rondzie Romana Dmowskiego. Na godz. 14:00 zaplanowano otwarcie marszu, odśpiewanie hymnu i przemówienia. Po nich uczestnicy wyruszą tradycyjną trasą na błonia Stadionu PGE Narodowego.

Udział w marszu zapowiedzieli prezydent Karol Nawrocki, a także politycy Konfederacji i Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Prezydent weźmie udział w Marszu NiepodległościCzytaj też:

Mastalerek: Kaczyński na Marszu Niepodległości pasuje jak pięść do nosaCzytaj też:

"Zawsze się temu sprzeciwiałem". Trzaskowski o Marszu Niepodległości