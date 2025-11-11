Prezydent weźmie udział w Marszu Niepodległości

Z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości prezydent Karol Nawrocki z małżonką Martą Nawrocką wezmą we wtorek udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

Obchody rozpoczną się rano od złożenia przez prezydenta wieńców przed pomnikami Ojców Niepodległości: Wincentego Witosa, Ignacego Jana Paderewskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha Korfantego i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Następnie para prezydencka weźmie udział we mszy św. za Ojczyznę w Świątyni Opatrzności Bożej. O godz. 10:30 w Pałacu Prezydenckim zaplanowana jest uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych.

Główne obchody odbędą się w południe na placu Piłsudskiego, gdzie nastąpi uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza, wystąpienie prezydenta, a także wręczenie awansów generalskich w wojsku, policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Nawrocki pójdzie w Marszu Niepodległości. "Pierwszy raz jako prezydent"

Nawrocki będzie także uczestniczył w Marszu Niepodległości. Jak mówił w poniedziałek w TV Republika, nie pierwszy raz weźmie udział w tym marszu, ale po raz pierwszy jako prezydent. – To bardzo szczególne wydarzenie, takie miejsce, gdzie mogą się połączyć wszyscy Polacy w celebrowaniu przywiązania do naszych wartości, tożsamości – argumentował.

Według niego, 11 listopada jest najważniejszą rocznicą. – Po walce pięciu pokoleń, walce, pracy, konsekwentnemu dążeniu do tego, aby Polska była wolną i niepodległą, ten 11 listopada stał się dniem, w którym odzyskaliśmy swój własny dom, czyli Polskę – wskazał Nawrocki.

Tegoroczny Marsz Niepodległości pod hasłem "Jeden naród, silna Polska" rozpocznie się o godz. 13:00 modlitwą na rondzie Dmowskiego w Warszawie. Na godz. 14:00 zaplanowano otwarcie marszu i odśpiewanie hymnu. Następnie uczestnicy ruszą w stronę błoń Stadionu PGE Narodowego.

Udział w marszu zapowiedzieli m.in. politycy Konfederacji i PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński.

Czytaj też:

Kierwiński wydał polecenie ws. Marszu Niepodległości. Narada w MSWiA