Tak będzie wyglądać Marsz Niepodległości. Nawrocki i Kaczyński zabiorą głos?

11 listopada w całej Polsce odbędą się uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Jak co roku, ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości. Jego uczestnicy zgromadzą się o godz. 14:00 na rondzie Romana Dmowskiego, po czym przejdą alejami Jerozolimskimi i Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego. Tam zaplanowano okolicznościowe przemówienia oraz koncerty. Tegoroczne hasło to: "Jeden naród, silna Polska".

Warto również wspomnieć, że we wtorek o godz. 11:00 w kościele pw. Wszystkich Świętych (plac Grzybowski 3/5) odbędzie się msza święta w intencji ojczyzny. Natomiast o godz. 12:45 na rondzie Dmowskiego zostanie odmówiona modlitwa różańcowa. Ponadto, od godz. 9:00 do godz. 14:00 przy Pałacu Kultury i Nauki w pasażu Wisławy Szymborskiej będzie funkcjonowało Miasteczko Niepodległości. Planowane są m.in.: debaty, prelekcje, koncerty, warsztaty pierwszej pomocy i zawody w wyciskaniu sztangą.

Nawrocki i Kaczyński na Marszu Niepodległości. Zabiorą głos?

Udział w wydarzeniu zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. – Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz świętować swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami – mówił na nagraniu opublikowanym w sobotę w mediach społecznościowych. – Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia – dodał. W marszu wezmą też udział politycy Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jak dowiedział się Onet, organizatorzy Marszu Niepodległości nie zaplanowali przemówień Karola Nawrockiego ani Jarosława Kaczyńskiego. Przewidziane są zaś wystąpienia prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosza Malewskiego, prezesa Młodzieży Wszechpolskiej Marcina Osowskiego oraz prezesa Ruchu Narodowego, współprzewodniczącego Konfederacji i wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. – Lista mówców cały czas jest dogrywana – mówił w piątek, a więc jeszcze przed oficjalną deklaracją prezydenta, Rafał Buca ze Stowarzyszenia MN.

