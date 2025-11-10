Były premier pójdzie w Marszu Niepodległości. "Musimy być razem"

Już we wtorek ulicami Warszawy przejdzie Marsz Niepodległości – największa patriotyczna manifestacja w Europie. Tegoroczne hasło to: "Jeden naród, silna Polska". Odnosi się ono do problemu migracji. Pochód wyruszy o godz. 14:00 z ronda Romana Dmowskiego i przejdzie alejami Jerozolimskimi oraz Mostem Poniatowskiego na błonia Stadionu PGE Narodowego.

Udział w wydarzeniu zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. – Marsz Niepodległości to już tradycyjne miejsce spotkania tysięcy Polaków 11 listopada. Z całego kraju do stolicy przybywają polscy patrioci, by z biało-czerwoną w dłoni świętować niepodległość oraz świętować swoją jedność i miłość do ojczyzny ponad wszelkimi podziałami – mówił na nagraniu opublikowanym w sobotę w mediach społecznościowych. – Spotkajmy się wszyscy, jak co roku, 11 listopada na Marszu Niepodległości w Warszawie. Do zobaczenia – dodał.

W marszu weźmie udział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Na manifestacji należy się spodziewać też wielu innych polityków prawicy – PiS oraz Konfederacji.

Marsz Niepodległości. Morawiecki: Ja idę. A ty?

"Widzimy się na Marszu Niepodległości! Do zobaczenia" – napisał w poniedziałek na swoim profilu na platformie X Mateusz Morawiecki. Do wpisu dołączył nagranie. – W czasach, gdy świat się dzieli, my musimy być razem. Polska zawsze zwyciężała, gdy była narodem zwartym, dumnym i wierzącym w polskie wartości. Dziś znowu potrzebujemy tej siły, odwagi, a także nadziei na wspólną, piękną przyszłość. Dlatego pójdźmy razem w Marszu Niepodległości 2025 pod hasłem "Jeden naród, silna Polska" – powiedział były premier.

– Pokażmy wszystkim, że nie tylko kochamy naszą historię, nasze dzieje, ale także wierzymy w naszą wspólną przyszłość. Przyjdź! Stań ramię w ramię z tymi, którzy właśnie w taką Polskę wierzą – przekonywał poseł i wiceprezes PiS. – Ja idę. A ty? – zapytał.

